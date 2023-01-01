Месси — лучший по голам на международном уровне в 2022 году

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сегодня, 11:36

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) назвала лучшего бомбардира в официальных международных матчах за клуб и сборную в 2022 году.

Им стал аргентинец , забивший в общей сложности 22 мяча (4 — за ПСЖ , 18 — за Аргентину).

Второе место занял , у которого 21 гол (9 — за ПСЖ , 12 — за Францию).

Третьим оказался из «Манчестер Сити» — 15 голов (8 — на клубном уровне, 7 — за сборную Аргентины).