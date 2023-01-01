Месси — лучший по голам на международном уровне в 2022 году

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего бомбардира в официальных международных матчах за клуб и сборную в 2022 году.
Им стал аргентинец Лионель Месси, забивший в общей сложности 22 мяча (4 — за ПСЖ, 18 — за Аргентину).
Второе место занял Килиан Мбаппе, у которого 21 гол (9 — за ПСЖ, 12 — за Францию).
Третьим оказался Хулиан Альварес из «Манчестер Сити» — 15 голов (8 — на клубном уровне, 7 — за сборную Аргентины).
... если не ошибаюсь, то изменились критерии для получения ЗМ. Теперь учитываются результаты футболистов за сезон, а не за календарный год, как было ранее ( результаты ЧМ-2022 (ноябрь–декабрь) будут приниматься во внимание при выборе лучшего игрока в 2023 году...). При этом на первом месте всё равно значатся индивидуальные достижения игрока, на втором — титулы и выступления его команды, третьим критерием указан класс игрока и его приверженность принципам фэйр-плей.
... если не ошибаюсь, то изменились критерии для получения ЗМ. Теперь учитываются результаты футболистов за сезон, а не за календарный год, как было ранее ( результаты ЧМ-2022 (ноябрь–декабрь) будут приниматься во внимание при выборе лучшего игрока в 2023 году...). При этом на первом месте всё равно значатся индивидуальные достижения игрока, на втором — титулы и выступления его команды, третьим критерием указан класс игрока и его приверженность принципам фэйр-плей.