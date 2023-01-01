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Месси — лучший по голам на международном уровне в 2022 году

сегодня, 11:36

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего бомбардира в официальных международных матчах за клуб и сборную в 2022 году.

Им стал аргентинец Лионель Месси, забивший в общей сложности 22 мяча (4 — за ПСЖ, 18 — за Аргентину).

Второе место занял Килиан Мбаппе, у которого 21 гол (9 — за ПСЖ, 12 — за Францию).

Третьим оказался Хулиан Альварес из «Манчестер Сити» — 15 голов (8 — на клубном уровне, 7 — за сборную Аргентины).

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Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 12:10
Рональдо тихо плачет.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:52
Против статистики не "попрёшь" - удачный год для Леонеля.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:48, ред.
Здорово, однако... есть все шансы в 2023 году получить очередной ЗМ (Месси за 2022 год : 35 голов , 32 голевые передачи. Выиграл Суперкубок Мира Финалиссима 2022 и Чемпионат Мира по футболу2022 ... Также выиграл Чемпионат Франции и СуперКубок Франции...).

... если не ошибаюсь, то изменились критерии для получения ЗМ. Теперь учитываются результаты футболистов за сезон, а не за календарный год, как было ранее ( результаты ЧМ-2022 (ноябрь–декабрь) будут приниматься во внимание при выборе лучшего игрока в 2023 году...). При этом на первом месте всё равно значатся индивидуальные достижения игрока, на втором — титулы и выступления его команды, третьим критерием указан класс игрока и его приверженность принципам фэйр-плей.
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