Среди россиян снова нет «Футболиста года». По остаточному принципу выделили легенду

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вчера, 11:37

Такой вялый приз вряд ли его порадует.

Акинфеев выше всех в масштабном опросе

Выделить Акинфеева можно, но это как назвать поэтом 2022 года Пушкина. Победитель из-за отсутствия других вариантов. Когда в ежегодном голосовании собрали голоса 16 тренеров, 16 менеджеров из футбола, 16 журналистов и фанатов, то получили 89 очков за Акинфеева. Игорь Владимирович пришел лишь третьим после Малкома и победителя Промеса в общем зачете.

Соперничество голландца и бразильца читалось, а если оставлять только российскую тройку, то в ней Акинфеев, Головин и Сычевой. Как прекрасно. Лидирует голкипер, который провел добротный, но не впечатляющий год – были технические ошибки, ЦСКА весной не завершил сезон в тройке, не выиграл Кубок России. Игорь Владимирович не останавливал «Зенит» в новом чемпионате.

Головин не страдал от травм в уходящем году так, как в прошлом, но не всегда появлялся в основном составе клуба. Точно не единоличный лидер «Монако». Хотя у Александра 3 гола и 3 ассиста в Лиге 1, обозвать его игроком года среди россиян не за что. И неслучайно Сычевой, который теперь Писарский, оказался восьмым в общем зачете и третьим среди россиян.

Захарян, Сафонов и Соболев недоработали

Арсен пришел на 11-м месте, Матвей на 13-м, а Соболев оказался на девятом, уступив Писарскому. Но если форвард «Спартака» ниже экс-нападающего «Оренбурга», который играл на любительском уровне, а теперь выдал аномально результативный для себя старт чемпионата, то это не комплимент для нападающего «красно-белых», хотя Соболев не последний игрок страны.

Чего стоит только его работа вдали от чужой штрафной, Александр раскрывается как ассистент у Абаскаля. Но и противоречивых моментов хватает. Необязательно быть воспитанным и кротким, чтобы стать первым – Промес тоже не без греха в плане конфликтов, не только Соболев подмочил себе репутацию участием в массовой драке против футболистов «Зенита».

Но Квинси играл круче. Александр, который запомнился публике симуляциями и колкими заявлениями, повторяет ошибки молодого Дзюбы, с которым тоже раньше ссорился и мирился. Медийность и стабильность – разные вещи. Наверное, это же можно применить к Захаряну, который среди россиян самый талантливый, но скис и остановился после срыва трансфера в «Челси».

Арсену нужно следить за трудовой дисциплиной. Известные ветераны «Динамо» просят его рано ложиться спать, много тренироваться и не «ловить звезду». Захарян стал играть не так, как раньше. Хотя природный талант позволяет многое, пока Йоканович не построил атакующую машину «Динамо». А Сафонов, совершив умопомрачительно много важных сэйвов, соединил их с явными ошибками.

У Карпина в распоряжении много середняков

В каком состоянии сборная стучится в азиатские двери? На ЧМ -2018 в восьмерку попали Акинфеев, Игнашевич, Фернандес, Черышев, Дзюба, Самедов и Жирков. Все ветераны к первой команде отношения больше не имеют. Зобнин просил его не вызывать. А Кузяев, хотя это один из главных россиян в «Зените», не настолько мощный и молодой, чтобы Карпин строил вокруг него новую сборную.

Кроме названных выше, в опросе получили баллы Глебов – центральный полузащитник «Ростова» прибавил, не спорим, и Уткин – то же самое описание пути под крылом у Карпина. Комличенко, Фомин, Смолов, Джикия, Чалов, Пиняев, Осипенко и Газинский радовали эпизодами, но это не народ для звания «Игрок 2022 года». Они получили баллы, поскольку голосовали их знакомые.

Например, у президента «Оренбурга» три игрока его команды в пятерке. Середняк сыграл прилично, но его герои не лучше Промеса и Малкома, которых менеджер в свою пятерку не включил. Акинфеев тоже не заявит, что выдал сказочный сезон. Березуцкий ушел, Федотов пришел, Игорь Владимирович мечтал до матча с «Зенитом» о борьбе за первое место. А теперь ЦСКА на пятой строчке.

«Армейцы» отстают от команды Семака на солидные 13 пунктов. Понятно, что лучшим футболистом года можно стать, выступая даже за середняка – Сафонов, если бы прошел весь год на одном дыхании, мог быть выше в рейтинге, невзирая на восьмую строчку «Краснодара». Но все похвастались яркими отрезками, матчами, эпизодами, и никто не перебивал бразильский дух «Зенита».

Не перебили голландский класс и южноамериканское упорство, ведь среди героев Барриос и Нобоа, не только три бразильца из «Зенита». Странно, что Дуглас Сантос лишь во второй десятке, но если глянуть на пятерки голосовавших, то становится понятной причина – выбирали люди, которые не смотрят РПЛ . Но даже после просмотра большинства поединков года нельзя выбрать лучшего.

Его попросту нет. Сафонов и Захарян умеют лучше. Акинфеев и Соболев были хороши, но также получалось у Кузяева и Глебова. Головин работает во Франции рвано, его «Монако» на шестом месте, разыгрался Александр ближе к паузе на ЧМ . Такой 2022-й, что никто из россиян не заслужил приз «Игрок года». Хотя и в прошлом декабре ситуация была не лучше – выиграли Азмун и Клаудиньо.