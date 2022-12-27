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За Месси на выборах президента готовы проголосовать свыше 40% аргентинцев

вчера, 20:11

Нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси имеет шансы в будущем стать президентом страны.

Социологический опрос показал, что около 43,7% аргентинцев из исследуемой группы готовы выбрать Месси. Еще 17,5% выбрали вариант «возможно», остальные (1%) не ответили на вопрос, либо не определились с выбором. В опросе участвовали более 2 500 аргентинцев. Они отметили, что Месси ассоциируется у них с радостью и восхищением.

Ранее футболист стал почётным гражданином аргентинского города Фунес.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 05:15
Фанатов гея-нарцисса не отпустит долго, ведь он так опозорился на ЧМ, что дальше некуда, хотя для гея-нарцисса дно бездонно.

Понятно, что опрос был на эмоциях, да и сам Месси как мы видим за всю его карьеру не страдает самолюбованием и прочими комплексами неполноценностями как гей-нарцисс.
Месси себя не называет лучшим, это его так называют, а гей нарцисс только сам себя и называет лучшим.
Вот и вся разница, у кого комплекс неполноценности? Ответ очевиден.
Землянин
Землянин
сегодня в 01:50
Смех, пускай каждый занимается своим делом
HOROVEL7
HOROVEL7 ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 00:19
    Capral
    Capral ответ Magmessi.. (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 00:17
    Никто его не оскорбляет, просто всему есть предел и у всего должна быть элементарная логика.
    25wrg5fv5unh
    25wrg5fv5unh
    сегодня в 00:00
    В очко поцелуйте его все по очереди,14коватое стадо поклоняющиеся пешеходу, вот СМИ его распиарили,да если он такой инопланетянин,а лч с ПСЖ не может выиграть,с таким продажным судейством любая сборная могла выиграть ЧМ
    RoArt
    RoArt
    вчера в 23:47
    Теперь в Аргентине дефолты будут не через год, а каждый год. И тут Карлик всех опередит))
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 23:42
    О, божественный Лионель, оставь недостойный процент в преисподней и веди за собой народ Аргентины к золотому финалу, за которым лишь радость навеки и восхищение!
    008Maximus
    008Maximus
    вчера в 23:14
    😂😂😂👍👆
    Capral
    Capral
    вчера в 23:12
    А ведь только сегодня, еще до этой новости я написал, что не удивлюсь, если Месси будет баллотироваться на президента. Мечты сбываются...
    karnager
    karnager ответ shlomo2 (раскрыть)
    вчера в 22:47
    Илон Маск повыше будет гнома в прямом и переносном смысле
    lotsman
    lotsman
    вчера в 22:41
    Ну всё, коллективное помешательство началось.
    ariec93
    ariec93 ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 22:27
    Ну да, под дулом пистолета заставил президента Барсы подписать огромный контракт.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 22:09
    Это Ему не к чему..
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 21:57
    Это уже маразм.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 21:50
      Сергей Суханов
      Сергей Суханов
      вчера в 21:48
      Я только за. Красноречием мэра Кличко уже надоело восхищаться. Ещё Дзюбу, чтоб как Ленин с броневика Рукой махал. А ещё лучше Артемку и Мартинеса.
      Agamaga........
      Agamaga........
      вчера в 21:47
      Месси не настолько глупый чтобы лезть в политику.
      29081985
      29081985
      вчера в 21:42
      Е.....ые люди! Добавить больше не чего
      Baggio R.
      Baggio R. ответ Шишанутый (раскрыть)
      вчера в 21:38
        Неэгоист
        Неэгоист
        вчера в 21:35
        Ну, Веа же стал президентом своей страны... Так что шансы есть... А вот Геша может быть только придворным шутом... И то - вечно вторым... Первым будет Морган... А-ха-ха-ха...💋..
        Карлан
        Карлан ответ Илья85 (раскрыть)
        вчера в 21:32
        Карлан тоже страну до ручки доведет. Впрочем, там и так не всë в порядке.
        Карлан
        Карлан
        вчера в 21:31
        Выборы будут фиктивные, как половина мячей и нынешнее чемпионство.
        Знатог
        Знатог
        вчера в 21:28
        А че, вон Джоржа Веа избрали президентом Либерии. И Пеле предлагали избираться президентом Бразилии. Если артисты избираются президентами, почему спортсмены не могут?
        Илья85
        Илья85 ответ Dauletbek (раскрыть)
        вчера в 21:13
        Ты на что намекаешь ?)😊
        dyb39gxavs2t
        dyb39gxavs2t
        вчера в 21:06
        Эмоции в футболе очень высоки, но на такой пост это уже слишком
        Dauletbek
        Dauletbek ответ Шишанутый (раскрыть)
        вчера в 20:58, ред.
        У Путина тоже рост не высокий)))
        Dauletbek
        Dauletbek
        вчера в 20:56
        Месси политикой никогда не интересовался
        Futurista
        Futurista
        вчера в 20:51
        Президентом городка Фунес...не более...
        Шишанутый
        Шишанутый
        вчера в 20:48
        Гном это худший выбор!! Он жадный очень, Барсу вон вогнал в долги что клуб на грани банкротства и игроков новых не может зарегестрировать. Теперь шейхов доит. Страну он точно до ручки до ведет. Карлики обычно становятся диктаторами потому что у них комплекс не полноцености из за недостатка роста. Нельзя давать ему власть!!
        shlomo2
        shlomo2
        вчера в 20:47
        Месси человек Легенда , и после такого глобального события как Чемпионат Мира и Великой Победы на нём , он мог бы и полезть в политику и геополитику , и стать президентом мира вообще , если можно так выразиться .....:: ))

        Но думаю его сильно не интересует это дело ....:) .... вот если подумать кто в мире вообще сравнится с Месси по глобальной значимости ? С такой глобальной значимостью , Месси мог бы изменить мир в адекватный , объединить как то всех людей , но возможно это небезопасное дело менять наш мир....: )

        Ну а так что, на эмоциях они и Мартинеса президентом выберут.... и он будет на ассамблее ООН с трибуны Золотой перчаткой у паха грозить всему миру, аки Хрущев в свое время...:)))
        Гость
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