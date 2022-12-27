За Месси на выборах президента готовы проголосовать свыше 40% аргентинцев

Нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси имеет шансы в будущем стать президентом страны.
Социологический опрос показал, что около 43,7% аргентинцев из исследуемой группы готовы выбрать Месси. Еще 17,5% выбрали вариант «возможно», остальные (1%) не ответили на вопрос, либо не определились с выбором. В опросе участвовали более 2 500 аргентинцев. Они отметили, что Месси ассоциируется у них с радостью и восхищением.
Ранее футболист стал почётным гражданином аргентинского города Фунес.
Но думаю его сильно не интересует это дело ....:) .... вот если подумать кто в мире вообще сравнится с Месси по глобальной значимости ? С такой глобальной значимостью , Месси мог бы изменить мир в адекватный , объединить как то всех людей , но возможно это небезопасное дело менять наш мир....: )
Ну а так что, на эмоциях они и Мартинеса президентом выберут.... и он будет на ассамблее ООН с трибуны Золотой перчаткой у паха грозить всему миру, аки Хрущев в свое время...:)))
Но думаю его сильно не интересует это дело ....:) .... вот если подумать кто в мире вообще сравнится с Месси по глобальной значимости ? С такой глобальной значимостью , Месси мог бы изменить мир в адекватный , объединить как то всех людей , но возможно это небезопасное дело менять наш мир....: )
Ну а так что, на эмоциях они и Мартинеса президентом выберут.... и он будет на ассамблее ООН с трибуны Золотой перчаткой у паха грозить всему миру, аки Хрущев в свое время...:)))