За Месси на выборах президента готовы проголосовать свыше 40% аргентинцев

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вчера, 20:11

Нападающий сборной Аргентины и ПСЖ имеет шансы в будущем стать президентом страны.

Социологический опрос показал, что около 43,7% аргентинцев из исследуемой группы готовы выбрать Месси. Еще 17,5% выбрали вариант «возможно», остальные (1%) не ответили на вопрос, либо не определились с выбором. В опросе участвовали более 2 500 аргентинцев. Они отметили, что Месси ассоциируется у них с радостью и восхищением.

Ранее футболист стал почётным гражданином аргентинского города Фунес.