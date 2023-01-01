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Месси, Бензема и Модрич возглавили рейтинг свободных агентов 2023 года

сегодня, 05:53

Итальянский портал Tuttomercatoweb составил рейтинг игроков, чьи контракты истекают летом 2023 года.

Эти футболисты уже с января могут согласовывать предварительные соглашения с другими командами.

В топ-20 рейтинга вошли:

1. Лионель Месси (ПСЖ)
2. Карим Бензема («Реал»)
3. Лука Модрич («Реал»)
4. Нголо Канте («Челси»)
5. Тони Кроос («Реал»)
6. Роберто Фирмино («Ливерпуль»)
7. Милан Шкриньяр («Интер»)
8. Юри Тилеманс («Лестер»)
9. Анхель Ди Мария («Ювентус»)
10. Жоржиньо («Челси»)
11. Адриен Рабьо («Ювентус»)
12. Уссем Ауар («Лион»)
13. Давид Де Хеа (МЮ)
14. Марко Асенсио («Реал»)
15. Илкай Гюндоган («Ман Сити»)
16. Юссуфа Мукоко («Боруссия» Д)
17. Мемфис Депай («Барселона»)
18. Маркус Тюрам («Боруссия» М)
19. Алехандро Гримальдо («Бенфика»)
20. Конрад Лаймер («РБ Лейпциг»)

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:13
О, звезда и надежда Франции Уссем Ауар тоже в этом списке! А как же переход в Реал или еще куда нибудь? Помню как Лион пытался развести Арсенал на огромные деньги и не позволил парню перейти в наши ряды, а в итоге и игрок погас, и Лион с носом остался....
Думаю на каждого из этих игроков будет спрос, не смотря на их возраст!
John 5mith
John 5mith ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 11:36
Пока это потенциальные свободные агенты (в отличие от Роналду). И желающим подписать их именно как свободных придется доплатить чтобы они за оставшиеся полгода не продлили нынешние контракты.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 11:04
Рядом с фамилией нужно указать возраст!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:00
А почему гном первый?
Gahi
Gahi ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 09:25
Здесь имеется ввиду они как свободные агенты могут вести переговоры, чтобы подписать контракт, что и сделал Криштиану Роналду. Все зависит от того кто и как договориться, независимо от того как тебя оценивает transfermarkt. Тем более в этом возрасти все понимают что нужно максимально выбить для себя последний хороший контракт. Удачи
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 09:19
Всех этих футболистов в кучу - и в Ньюкасл. Изи чемпионство :)
Baggio R.
Baggio R. ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 08:51
У Роналду высокая зарплата, а не цена. Трансфермаркет его всего в 20 млн € оценивает.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:31
Возглавляют рейтинг три почти пенсионера.
Gahi
Gahi
сегодня в 08:24
Выбор большой, но и цена существенная, в любом случаи Роналду в цене обойти будет сложно. Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:20
Свободные-то они свободные, но потребуют подписной бонус. Так что дёшево никак не обойдутся...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:57
Им на троих 233 года...
А "Аль Наср" уже свой выбор сделал...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:08
Тут есть из кого выбирать.
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