Месси, Бензема и Модрич возглавили рейтинг свободных агентов 2023 года

Итальянский портал Tuttomercatoweb составил рейтинг игроков, чьи контракты истекают летом 2023 года.
Эти футболисты уже с января могут согласовывать предварительные соглашения с другими командами.
В топ-20 рейтинга вошли:
1. Лионель Месси (ПСЖ)
2. Карим Бензема («Реал»)
3. Лука Модрич («Реал»)
4. Нголо Канте («Челси»)
5. Тони Кроос («Реал»)
6. Роберто Фирмино («Ливерпуль»)
7. Милан Шкриньяр («Интер»)
8. Юри Тилеманс («Лестер»)
9. Анхель Ди Мария («Ювентус»)
10. Жоржиньо («Челси»)
11. Адриен Рабьо («Ювентус»)
12. Уссем Ауар («Лион»)
13. Давид Де Хеа (МЮ)
14. Марко Асенсио («Реал»)
15. Илкай Гюндоган («Ман Сити»)
16. Юссуфа Мукоко («Боруссия» Д)
17. Мемфис Депай («Барселона»)
18. Маркус Тюрам («Боруссия» М)
19. Алехандро Гримальдо («Бенфика»)
20. Конрад Лаймер («РБ Лейпциг»)
Думаю на каждого из этих игроков будет спрос, не смотря на их возраст!
Думаю на каждого из этих игроков будет спрос, не смотря на их возраст!
А "Аль Наср" уже свой выбор сделал...
А "Аль Наср" уже свой выбор сделал...