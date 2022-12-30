Таланты Бундеслиги резко прибавили в цене. Молодые игроки «Баварии» и «Боруссии» — за 100+ миллионов

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вчера, 18:58

Больше всего потерял Вернер.

Йошко Гвардиол – 75 миллионов евро (+ 50 млн)

Центральный защитник, на которого положили глаз «Реал», МЮ и «Ман Сити» и не может стоить меньше. Хорвата хвалят за активность в продвижении мяча – он уже стал полноценным игроком старта в национальной команде и «Лейпциге», а претенденты на футболиста готовы отвалить немцам 100 + миллионов евро.

Правда, продажа защитника принесет «Лейпцигу» больше проблем, чем пользы – в заявке команды лишь 4 центрбека (учитывая Йошко), и потерять лидера обороны перед стартом плей-офф ЛЧ будет ошибкой.

Джамал Мусиала – 100 миллионов (+ 45 млн)

Ценник на немецкого хавбека очень высокий для 19-летнего игрока. Зато он полностью отображает тот факт, что в юном возрасте Джамал обходит опытных Гнабри и Мане в списке бомбардиров «Баварии».

Большой плюс молодого полузащитника – универсализм. Мусиала в схеме «4-2-3-1» занимает позицию под нападающим, но на деле с мячом тяготеет к правому флангу. Нагельсманн также ставит его в опорную зону, на острие и на левый фланг. Уже сейчас Джамал – один из незаменимых игроков мюнхенцев.

Джуд Беллингем – 110 миллионов (+ 35 млн)

Еще одна трансферная сага из Бундеслиги – какой чемпионат выберет англичанин Беллингем. По уровню влияния на игру он уже перерос дортмундскую «Боруссию», а вот английский/испанский клуб придется впору.

Для немцев чемпионат возобновится только в конце января, но на ЧМ -2022 мы увидели, что даже в сборной Англии Джуд выглядит уверенно. Саутгейт подобрал ему в партнеры Деклана Райса и Джордана Хендерсона в виде стабилизатора – убойное трио, которое, к сожалению, не прошло Францию.

Дортмундцы, понимая уровень таланта 19-летнего англичанина, просят за него 150 миллионов евро. В числе претендентов – «Реал», «Ман Сити» и «Ливерпуль».

Кристофер Нкунку – 80 миллионов (+ 25 млн)

Второй талант «Лейпцига», без которого команда потеряет позиции в Бундеслиге. 25-летний форвард является воспитанником ПСЖ , но по-настоящему заблистал в Германии. Правда, сейчас с его именем не связано баталий на рынке – подсуетился «Челси». Сделка, судя по последним инсайдам, уже закрыта, француз перейдет к «синим» летом. Сумму компенсации удалось скостить до 70 миллионов евро, хотя проведи нападающий еще один ударный сезон перед переходом – и стоил бы под 100.

Тимо Вернер – 25 миллионов (- 25 млн)

В обратном направлении уже последовал талант, которому не удалось прижиться в лондонском клубе. С переходом в Английскую Премьер-лигу вскрылись большие проблемы с реализацией. Если в первый сезон Тимо забил 6 мячей и сделал 8 ассистов за 35 игр АПЛ , то в чемпионате-2021/22 показатели снизились до четырех голов и одной голевой.

Вместе с тем появились проблемы и со здоровьем – сначала Вернер пропустил 3 матча из-за растяжения, потом слег с коронавирусом в напряженный декабрьский этап календаря.

Стагнация немца выразилась и в ценнике на рынке – если «Челси» за него выплатил 53 миллиона евро, то «Лейпцигу» для возвращения нападающего оказалось достаточно двадцати. С возвращением в Бундеслигу форвард за 9 матчей повторил прошлогодние показатели, но 80 миллионов Тимо уже точно не стоит.

Садио Мане – 60 миллионов (- 20 млн)

«Ливерпулю» было очень сложно отпускать вингера, который полюбился всем болельщикам английского гранда. Тем более его уход означал, что нужно искать ему преемника в трио с Фирмино и Салахом.

«Бавария», которая вот-вот должна была лишиться своего главного бомбардира – Роберта Левандовского – решила вопрос с заменой исполнителю. Правда, набор качеств у игроков разный – поэтому после резвого старта у мюнхенцев случилась просадка.

В трансфере 30-летнего сенегальца настораживают сразу два факта: во-первых, трансферная стоимость Садио в последнее время только снижалась, во-вторых, «Бавария» договорилась с мерсисайдцами всего на 32 миллиона евро. Но и тому, и другому есть объяснения. Скачок до ценника в 150 миллионов произошел, когда Мане выдал два суперпродуктивных сезона, а затем стоимость вернулась в свой нормальный диапазон. А скромный размер отступных – следствие контракта Мане с «красными», который истекал бы уже летом 2023-го.

Рафаэл Геррейру – 20 миллионов (- 15 млн)

Левый защитник в «Боруссии» не первый год. Совсем недавно в составе дортмундцев португалец забил 5 мячей и отдал 10 ассистов за сезон в Бундеслиге, и по сравнению с тем отрезком ценник на него снизился вдвое.

Возможно, причиной, по которой теперь Рафаэл стоит 20 млн, являются его проблемы со здоровьем – Геррейру не провел ни одного полного сезона за «Боруссию» и в лучшем случае пропускал 4-5 матчей. Сейчас все склоняется к тому, что португальский футболист не станет продлевать контракт и покинет «черно-желтых» свободным агентом следующим летом – к нему уже есть интерес.

Андре Силва – 24 миллиона (- 14 млн)

Проблема в том, что у «Лейпцига» сразу 3 качественных нападающих, и один из них – топ-класса. Нкунку место в старте гарантировано, а вот конкуренцию здоровому Вернеру Андре проигрывал. Сейчас у того травма, но к возобновлению чемпионата Тимо вернется в строй – и Силве снова придется воевать за стартовый состав.

При этом у португальского нападающего мало козырей – уже сейчас он, проведя на 6 матчей больше своего оппонента, забил лишь дважды. В активе Вернера – 4 гола. Эта статистика Андре не выдерживает его показателей в сезоне 2020/21 (28 голов, 5 ассистов) – отсюда и 24 миллиона вместо привычных 45.