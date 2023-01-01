Мбаппе — лучший бомбардир Европы в 2022 году

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром Европы в 2022 году.
В матчах за клуб и сборную 24-летний француз в общей сложности забил 56 мячей.
Второе место занял норвежец Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» с 46 голами. Замкнул тройку поляк Роберт Левандовски («Барселона»), у которого 42 мяча в 2022 году.
В список лучших также вошли: Мехди Тареми (Иран, «Порту») и Кристофер Нкунку (Франция, «Лейпциг») — по 37 голов, Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ), Рикарду Гомеш (Кабо-Верде, «Партизан»), Харри Кейн (Англия, «Тоттенхэм») и Карим Бензема (Франция, «Реал») — по 35.