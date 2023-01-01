Мбаппе — лучший бомбардир Европы в 2022 году

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сегодня, 05:38

Нападающий ПСЖ и сборной Франции стал лучшим бомбардиром Европы в 2022 году.

В матчах за клуб и сборную 24-летний француз в общей сложности забил 56 мячей.

Второе место занял норвежец из «Манчестер Сити» с 46 голами. Замкнул тройку поляк («Барселона»), у которого 42 мяча в 2022 году.