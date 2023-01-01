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Мбаппе — лучший бомбардир Европы в 2022 году

сегодня, 05:38

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром Европы в 2022 году.

В матчах за клуб и сборную 24-летний француз в общей сложности забил 56 мячей.

Второе место занял норвежец Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» с 46 голами. Замкнул тройку поляк Роберт Левандовски («Барселона»), у которого 42 мяча в 2022 году.

В список лучших также вошли: Мехди Тареми (Иран, «Порту») и Кристофер Нкунку (Франция, «Лейпциг») — по 37 голов, Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ), Рикарду Гомеш (Кабо-Верде, «Партизан»), Харри Кейн (Англия, «Тоттенхэм») и Карим Бензема (Франция, «Реал») — по 35.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
сегодня в 11:43
Лучший бомбардир и лучший футболист не всегда одно и то же по сути .
Лучший бомбардир -- футболист забивший больше всех голов в официальных матчах .
Удивляет комментарии наших ура-патриотов в очередной раз наброситься на Мбаппе , на этот раз за то что он посмел забить на момент наибольшее количество голов . Если сегодня я вдруг назову Сэра Уинстона Черчилля или Шарля де Голя дураками, пожалуй соберу миллионы российских лаков . Ура ! будущие товарищи !
DXTK
DXTK
сегодня в 11:20
Мбаппе такой же замыкатель, как и его кумир Роналду, ну забил он 56 голов, и что дальше? Голая статистика, ЛЧ не выиграл, проиграл финал ЧМ, где его за уши тащили на золотую бутсу, каждую игру по пендалю.

Останся Левандовски в Баварии уверен к концу года обошел бы он француза.

PS Если началась эра Холанда против Мбаппе, пока мои симпатии на стороне норвежца, пожелаю ему выиграть ЛЧ с МС и золотую бутсу, и золотой мяч.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:57
Мбаппе может ещё прибавить
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:53
...и звание "Скандалист №1" тоже надо ему отдать.Скоро всем выдаст по ультиматуму.В далёком детстве таким одеяло на голову набрасывали и учили мало-мало...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ MikeSevas (раскрыть)
сегодня в 10:43, ред.
Ну и футбол несколько изменился…со времён когда напы накручивали по 6 игроков соперника и своих троих впридачу.

Сейчас атлетизм и скорость в приоритете.

Месси наверное последний из серии "кручу-кручу обыграть всех хочу".

Дзюба вон..без удара, без скорости, без дриблинга, без неимоверного виденья поля, просто физически как марсельский докер...и всё - этого было достаточно чтоб прослыть достаточно успешным забивакой.

А так у всех наверное свои плюсы и свои минусы, без таланта наверное не достигнешь того уровня коего достигли перечисленные в заглавии игроки, каждый использует то в чём силён.

Роналду трудолюбив и безжалостен к себе на тренировках. Холанд физическая машина с данными позволяющими быть всегда чуть быстрее и точнее соперника, Мбаппе бежит на загляденье, Месси тоже, как говорят, неплох, Неймар просто одержим артистизмом, он наверное даже спать пытается красиво...)))

Но для клубных бонз главное результат, и пусть условный Холанд пробежит в 2 раза меньше полузащитников - главное что у него 6 касаний мяча и 3 гола.
ABir
ABir
сегодня в 10:43
Мбапе лидирует с серьезным отрывом
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:31
Десять мячей - солидный отрыв, конкурентов у него по сути не было.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:21
Интересно где и когда карлик успел забить 35 голов, может попадания в ворота на тренировках тоже в счёт для гнома.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:56
По статистике гол+пас да Мбаппе номер 1 в мире в 2022 году, но чисто по игре он третий после Месси и Неймара . Мбаппе 2022 год : 56 голов 20 голевых передач , Месси 35 голов 32 голевые передачи . Это лучший год в карьере Мбаппе , а вот лучший год по статистике Месси 2012 год: 91 гол , 27 голевых передач . У меня есть сомнения, что Мбаппе сможет улучшить по статистике этот свой 2022 год
monah-10
monah-10 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:49
Холанд не тот клуб для титулов выбрал, да национальная сборная не та, от этого он быть великим не перестанет, если вся его карьера сложится как и сейчас. Всех с Новым годом! И Овечкин шикарно год проводил, хет-триком, всем нашим побед в новом году.
Миша Волк
Миша Волк
сегодня в 09:19, ред.
Если бы чемпионат мира выиграли французы другие дифирамбы пели все...не повезло...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 09:13, ред.
А ЧМ был в Европе ??

Я вообще не понимаю как они там суммируют...
Проще и честней было бы просчитать процентаж "голы/минуты"....
Вот тут наверное Викингу равных нет...

Я вообще не верю ни в инопланетян...ни в снежного человека...ни в матчи в которых Холанд не забивал...)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:04
Мбаппе заслужил безусловно, раз учитывается чисто статистика, против неё уже не попрешь
Baggio R.
Baggio R. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 08:49
Мбаппе играл на ЧМ, а Холанд нет.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:32
Это всё хорошо, но главное трофеи. Можно по сотне забивать и без трофеев сидеть. Например, Мбаппе выиграл только Лигу 1, Холанн ничего, Левандовски выиграл только Бундеслигу
MikeSevas
MikeSevas ответ Николай Жунин (раскрыть)
сегодня в 08:31
Ну не знаю, может быть я со временем не так уже стал оценивать красоту игры и талант футболистов,но между лучшим атлетом среди футболистов и лучшим футболистом всё таки большая разница. Сейчас нишу Роналду занял Мбаппе, но называть его лучшим футболистом за что: исключительный атлетизм, предсказуемость в игре, отсутствие импровизации. Таланта от бога в нем точно нет .
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ rhskmz (раскрыть)
сегодня в 07:50, ред.
Тут соглашайся не соглашайся..
Математика..
56 больше 46-ти...

Сам удивился...учитывая что Мбаппе человек...а Холанд машина...
rhskmz
rhskmz
сегодня в 07:15
Не согласен. Холанд лучше !
ОПС
ОПС
сегодня в 07:11
Холланд, Мбаппе. А у меня внук Санька наколотил около сотни во дворе. Для меня он самый лучший!
Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 06:58
Мбаппе вообще по итогам сезона достоин звания - Лучшего футболиста.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:13
Началась новая эра Мбаппе против Холланда!
Мбаппе конечно же молодец, клепает голы, но Холланд зверюга тот еще! У него в АПЛ уже 21 гол в 15 матчах!!! А я считаю забивать в АПЛ куда сложнее, нежели в Лиге1....
ДСА
ДСА
сегодня в 06:07
Теперь в Европе новый футбольный король.
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