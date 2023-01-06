Грилиш: «Представлял, что в „Сити“ забью огромное количество мячей»

Футболист «Манчестер Сити» поделился впечатлениями от перехода в стан «горожан».

Когда я только пришел в «Сити», понял, что здесь будет намного труднее, чем мне казалось ранее. У себя в голове я представлял, что перейду в коллектив, лидирующий в чемпионате, и забью огромное количество мячей и отдам тьму голевых передач. Но, видимо, все иначе.

Я перешел в «Сити», прожив до этого в «Астон Вилле» всю свою жизнь. У меня все было без изменений. Я привык к этому. Я не осознавал, насколько тяжело будет адаптироваться к другой команде и другому тренеру.