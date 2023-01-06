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Грилиш: «Представлял, что в „Сити“ забью огромное количество мячей»

вчера, 13:52

Футболист «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился впечатлениями от перехода в стан «горожан».

Когда я только пришел в «Сити», понял, что здесь будет намного труднее, чем мне казалось ранее. У себя в голове я представлял, что перейду в коллектив, лидирующий в чемпионате, и забью огромное количество мячей и отдам тьму голевых передач. Но, видимо, все иначе.

Я перешел в «Сити», прожив до этого в «Астон Вилле» всю свою жизнь. У меня все было без изменений. Я привык к этому. Я не осознавал, насколько тяжело будет адаптироваться к другой команде и другому тренеру.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
вчера в 22:21
Сезона полтора Грилиш был занят исключительно своей причёской , это и затормозило адаптацию .
У Фелиша тоже была подобная проблема .
" Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей ..." ,но я в это не верю.
Саня Утробин
Саня Утробин
вчера в 17:09
слишком переоцененый игрок!!!короче дно оБыкноВенное😂
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:33
В таком клубе, да ещё с таким тренером, хочешь не хочешь будешь забивать
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 15:35
Ничего особенного в этом парне не увидел. Бьет, как Лаутаро Мартинес)))
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 14:33
Грилиш слишком переоцененный игрок. Сити за те деньги что за него заплатили могли бы двоих игроков купить добротного уровня. Но мы уже все привыкли что Сити без разницы сколько платить за игроков, они даже внимание на ценник не обращают. Другие игроки купленные за большие деньги кто сразу кто со временем себя раскрывали в философии Гвардиола. У Грилиша на данный момент в этом аспекте имеются некоторые трудности. Посмотрим что покажет время какой будет итог потраченных на него активов!!!
n494xh8gy9up
n494xh8gy9up
вчера в 14:13
Значит надо терпеть и больше работать, клуб этого требует
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:09
Придется стараться, в обратку вернуться в Астон Виллу не получится.
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