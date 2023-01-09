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Рассказов может перейти в «Крылья Советов»

вчера, 19:45

Футболист «Спартака» Николай Рассказов может пополнить состав «Крыльев Советов».

Если клубы договорятся об условиях сделки, то переход состоится в ближайшее время. Известно, что «красно-белые» готовы бесплатно отпустить игрока, контракт которого истекает летом 2023 года. Продлевать договор с Рассказовым «Спартак» не планирует.

В текущем сезоне футболист принял участие в 11 поединках московского клуба.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 07:07
Главное указать в контракте пониженные отступные из кс в газпрём, вдруг пригодится.
протон
протон ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 00:32
Только зачем, справа есть Бейл и Костанца, слева есть Горшков и Зотов, качество Рассказова как игрока очень сомнительное, он уже не юниор и сильного прогресса в его игре вряд ли предвидится, какой-то странный интерес. Возможно конечно кто-то из легионеров не собирается возвращаться, если только в этом дело и рассматривают для банки
memphis
memphis
вчера в 21:44
Игорь Витальевич сделает из него футболиста
ehfrkw7p9d7e
ehfrkw7p9d7e
вчера в 21:11
Лучше больше играть чем сидеть в запасе
Сп62
Сп62
вчера в 20:51
Надо ж и Крылышкам помощь оказать.
makkie
makkie
вчера в 19:53
Держим кулачки, чтобы это произошло.
Засиделся Рассказов в Спартаке — помогать, не помощник, а деньги получает.
В Крыльях хоть практика будет. И шанс реанимировать карьеру под руководством Осинькина. Все в плюсе останутся!
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