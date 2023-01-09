Рассказов может перейти в «Крылья Советов»

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вчера, 19:45

Футболист «Спартака» может пополнить состав «Крыльев Советов».

Если клубы договорятся об условиях сделки, то переход состоится в ближайшее время. Известно, что «красно-белые» готовы бесплатно отпустить игрока, контракт которого истекает летом 2023 года. Продлевать договор с Рассказовым «Спартак» не планирует.

В текущем сезоне футболист принял участие в 11 поединках московского клуба.