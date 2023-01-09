Рассказов может перейти в «Крылья Советов»

Футболист «Спартака» Николай Рассказов может пополнить состав «Крыльев Советов».
Если клубы договорятся об условиях сделки, то переход состоится в ближайшее время. Известно, что «красно-белые» готовы бесплатно отпустить игрока, контракт которого истекает летом 2023 года. Продлевать договор с Рассказовым «Спартак» не планирует.
В текущем сезоне футболист принял участие в 11 поединках московского клуба.
Засиделся Рассказов в Спартаке — помогать, не помощник, а деньги получает.
В Крыльях хоть практика будет. И шанс реанимировать карьеру под руководством Осинькина. Все в плюсе останутся!
Засиделся Рассказов в Спартаке — помогать, не помощник, а деньги получает.
В Крыльях хоть практика будет. И шанс реанимировать карьеру под руководством Осинькина. Все в плюсе останутся!