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«Динамо» не хочет в топ-5 РПЛ. Минимум слухов о трансферах, есть только одно приобретение

вчера, 19:23
Славиша Йоканович

Самый тихий топ-клуб в России.

«Динамо» завершило первую часть чемпионата России в топ-5, выдав ударный отрезок в октябре-ноябре. Чтобы закрепить успех, стоило бы дополнительно укрепить состав, но сейчас «бело-голубые» — один из наименее активных клубов на трансферном рынке этой зимой.

Из пришедших – только 17-летний серб

О сделке по Милану Майсторовичу москвичи объявили еще прошлым летом. Планировалось, что серб в полной мере станет игроком «Динамо», когда ему исполнится 18, – в конце февраля. Однако как сообщил агент Милана, уже зимние сборы центральный защитник пройдет со своей новой командой:

Конечно, Милан отправится на сборы с первой командой, это часть сделки. Рабочие отношения с «Войводиной» завершены, Милан сейчас занимается индивидуально, готовится и ждет, когда ему пришлют билеты в Москву.

Для «бело-голубых» еще один игрок в центр обороны – хорошее решение. Основной является связка Сазонов-Фернандес – оба жесткие и уверенно идут в отбор. На скамейке есть Николас Маричал и Александр Кутицкий. Но последнего Славиша Йоканович стал наигрывать в опорной зоне, а для центральной оси ему не хватает зрелости – нужен еще один добротный футболист.

Правда, и Майсторовича к такому типу игрока отнести сложно – даже потому, что молодой серб еще ни разу не выходил на поле в составе основной команды. Это скорее приобретение на перспективу.

Есть в шорт-листе «Динамо» еще одна цель – центрбек Родриго Шлегель, который проводит третий сезон в составе «Орландо Сити». Клуб МЛС сначала арендовал аргентинца у «Расинга», а затем выкупил его – и не пожалел. В последнем сезоне Родриго стал основным для американской команды, а его трансферная стоимость с момента перехода выросла с 200 тысяч евро до 2 миллионов.

Москвичам не хватает такого защитника – уже имеет достаточно опыта, но при этом возраст позволяет играть без спадов. К слову, за подписание Шлегеля еще надо побороться – есть инсайды, что помимо «бело-голубых» на трансфер игрока нацелены «Локомотив» и «Спартак», а агент подтверждает переговоры с «железнодорожниками».

Потерь не будет, но проблема в «отказниках»

Почти нет слухов о потенциальных уходах. Все ограничивается инсайдами о переговорах «Челси» и Арсена Захаряна. По «бело-голубым» такая сделка, конечно, ударит сильно: молодой хавбек – отличный диспетчер. Но пока москвичи обходятся малой кровью.

Впрочем, радоваться тому, что мало «исходящих слухов», не стоит. Ведь есть другая проблема – игроки, приостановившие свои контракты. К примеру, боссы «Динамо» ждут возвращения опытного парагвайца Фабиана Бальбуэны. Однако он, по последним сообщениям, склоняется к варианту продолжить карьеру в «Коринтиансе», за который сейчас играет на правах аренды.

Терять такого добротного центрбека очень обидно – и одним Фабианом потери не ограничатся. То, при каких обстоятельствах московский клуб покинул правый защитник Гильермо Варела, подталкивает к мысли, что все мосты давно сожжены. Никто не может быть уверен и в возвращении опорника Николы Моро или атакующего хавбека Себастьяна Шиманьского.

Нынешним составом «Динамо» все еще может бороться за топ-5, но без сбежавших иностранцев теряется всякая возможность для ротации.

Надо что-то делать с опорной зоной и правым флангом

Игроки на эту позицию есть – вопрос к качеству. В случае с правым флангом обороны в распоряжении Славиши Йокановича есть Эли Даса. Он быстро вписался в игровую модель, добавил вариантов для продвижения мяча в финальной трети и вообще закрывает эту позицию уверенно. Ему нужен сменщик – Сергей Паршивлюк провалил первую часть сезона, поэтому нет уверенности, что он сможет подменять 30-летнего израильтянина без потери в качестве. Правого вингера Дениса Макарова меняют Вячеслав Грулев или Даниил Лесовой, но оба – профильные левые вингеры.

И в подвешенном состоянии остается вопрос с опорной зоной. После потери Моро какое-то время Йоканович пробовал на этой позиции Даниила Фомина, но он нужен для развития атаки ближе к чужой штрафной. Пришедший Матиас Норманн имеет большие проблемы с адаптацией в «Динамо». Пока тренерский штаб сошелся на кандидатуре Александра Кутицкого – так москвичам не приходится терять в атакующем потенциале, оставляя Фомина в глубине. Однако основной вопрос – насколько стабильной будет такая связка. Пример Гагнидзе показывает, что за резким всплеском неминуемо идет спад.

Зато игроки притерлись к Йокановичу

Изначально была проблема в том, что команда только знакомилась с требованиями сербского специалиста. На этот период Славиша решил облегчить жизнь своим подопечным – сбросил все до базовых настроек. До осенних приобретений «Динамо» было автобусом, действующим на контратаках.

Уже после подписания Дасы, Нгамалё, Норманна, Фернандеса и Маричала «бело-голубые» перешли к более атакующей концепции. Наличие Роберто и позволило тренеру давать Сазонову выдвигаться из центра обороны ближе к атаке. Даса за счет цепкости сохранял мяч и помогал Макарову в финальной трети. Это привело к тому, что и Захарян стал свободным художником, начал еще активнее передвигаться на поле.

Сейчас в «Динамо» все притерлись друг к другу, но для дальнейшего прогресса усиление необходимо – скачок перед зимней паузой был компенсацией после ужасного отрезка в сентябре. И объективный уровень столичного коллектива может оказаться ниже их нынешних позиций.

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Все комментарии
volga.kot
volga.kot
вчера в 23:56
Динамо вполне в 5 лучших в рпл попадать может
Capral
Capral
вчера в 20:32
Насмешило заявление автора: "оба уверенно идут в отбор". Сазонов, да- это находка, он и в отборе, и в атаке хорош. А вот Фернандес- это проблема. Из восьми игр за ДИНАМО, этот человек привёз два пенальти и дважды удалялся с поля. Я уже писал, что Фернандеса можно было бы переквалифицировать в игрока атакующей линии, не в форварда, разумеется, но ближе к атаке. Когдато, в ДИНАМО, на такой позиции частенько действовали наши великолепные футболисты О.В.Долматов и А.Бубнов!!! Вот и получается, что фактически, в ЦЗ у нас только Сазонов надежен. Про Маричаля, вообще не говорю. В атаке- лидер у нас только Смолов, но он уже в возрасте, да и нападающий нам нужен подвижный, быстрый. С Тюкавиным, как-то не складывается. Очень симпатичен мне Гладышев, но опыта ему явно не хватает. Если команда ставит перед собой цель бороться в чемпионате и кубке, то этого состава, на два фронта, может не хватить.
Capral
Capral
вчера в 19:59
Вот это и настораживает, что нет приобретений. ЦЗ не укрепили, атаку не усилили. На что надеятся?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:55
Состав у Динамо вполне приличный и работоспособный. Они вполне могут и в тройку попасть.
Гость
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