Аршавин анонсировал трансфер бразильского защитника в «Зенит»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался об уходе Деяна Ловрена в «Лион», а также рассказал о том, что в команде появится новый футболист.
Ранее сообщалось о том, что бразильский защитник Роберт Ренан из «Коринтианса» перешёл в стан «сине-бело-голубых».
Может быть, и можно было «Зениту» сохранить Ловрена. Здесь нужно было бы понимать, какая стратегия будет у клуба летом. Думаю, что ответа на этот вопрос не было. Поступило предложение, Деян сам попросил его отпустить. Думаю, он просто договорился с президентом клуба, что продолжит карьеру в «Лионе».
Придёт ли кто-то на его место? Если конкретно, то, скорее всего, нет. Потому что Родригао, вероятно, будет играть справа. Там ещё есть Дима Чистяков. Также, скорее всего, «Зенит» договорился о покупке левого центрального защитника. Это не прям в лоб замена, но пока ещё «Зенит» её не объявил — мне добавить нечего. Количественно команде хватит защитников.
Пока не могу назвать имя, у меня нет таких полномочий, но, по‑моему, договорились. Из Бразилии приедет левый центральный защитник.