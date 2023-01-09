Аршавин анонсировал трансфер бразильского защитника в «Зенит»

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вчера, 09:01

Заместитель генерального директора «Зенита» высказался об уходе Деяна Ловрена в «Лион», а также рассказал о том, что в команде появится новый футболист.

Ранее сообщалось о том, что бразильский защитник Роберт Ренан из «Коринтианса» перешёл в стан «сине-бело-голубых».