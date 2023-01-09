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Аршавин анонсировал трансфер бразильского защитника в «Зенит»

вчера, 09:01

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался об уходе Деяна Ловрена в «Лион», а также рассказал о том, что в команде появится новый футболист.

Ранее сообщалось о том, что бразильский защитник Роберт Ренан из «Коринтианса» перешёл в стан «сине-бело-голубых».

Может быть, и можно было «Зениту» сохранить Ловрена. Здесь нужно было бы понимать, какая стратегия будет у клуба летом. Думаю, что ответа на этот вопрос не было. Поступило предложение, Деян сам попросил его отпустить. Думаю, он просто договорился с президентом клуба, что продолжит карьеру в «Лионе».

Придёт ли кто-то на его место? Если конкретно, то, скорее всего, нет. Потому что Родригао, вероятно, будет играть справа. Там ещё есть Дима Чистяков. Также, скорее всего, «Зенит» договорился о покупке левого центрального защитника. Это не прям в лоб замена, но пока ещё «Зенит» её не объявил — мне добавить нечего. Количественно команде хватит защитников.

Пока не могу назвать имя, у меня нет таких полномочий, но, по‑моему, договорились. Из Бразилии приедет левый центральный защитник.

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Все комментарии
Евгений Незнанов
Евгений Незнанов ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
вчера в 13:35
За много лет эти бразилы Шахтера в этоге начали и своих воспитанников готовить высокого уровня.Ихние игроки везде есть спрос.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 11:19
А ещё можно клуб в Шахтёр переименовать
drug01
drug01 ответ Boricku (раскрыть)
вчера в 10:06
Зато они Зенит держат на первом месте....
Boricku
Boricku
вчера в 09:23
Газпрёмовские хоть бы по райцентрам газ провели, не говоря о деревнях. Фудболёров легче всего покупать.
Гость
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