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«Челси» по-прежнему заинтересован в Захаряне

вчера, 15:03

«Челси» сохраняет интерес к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну, сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Челси», безусловно, по-прежнему заинтересован в подписании Захаряна. Он один из талантов, за которыми они следят, но «Челси» работает над многими трансферами, поэтому не всегда всё получается сделать быстро, это абсолютно нормально. Игрок хотел бы перейти в «Челси».

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:48
Вообще-то Англия наш враг.
Захаряну бы закрыть эту тему.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:26
Динамо заинтересована в деньгах, игрок-в переходе. В чём проблема то?
Деньги на бочку, и они подарочной ленточкой его обернут и на самолёт посадят.
pxcdhyr2c6zj
pxcdhyr2c6zj
вчера в 15:24
Уровни Челси и Захаряна усилиями Поттера неумолимо сближаются
протон
протон
вчера в 15:05
У Арсена даже статистика никакая за последние полгода-год. Что ему делать в Челси, или тем мало 10 места и они хотят осесть еще поглубже ?
Есть Лёха Миранчук, который на порядок сильнее Захаряна, но даже у него, не всё получается. И уж тем более в Челси, ему ловить нечего. Не тот уровень. Какой ни будь Вест- Бромвич ещё поверю. Хотя и Челси уже не тот Челси на данное время просто крепкий середняк.
Гость
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