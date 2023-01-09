«Челси» по-прежнему заинтересован в Захаряне

«Челси» сохраняет интерес к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну, сообщил журналист Фабрицио Романо.
«Челси», безусловно, по-прежнему заинтересован в подписании Захаряна. Он один из талантов, за которыми они следят, но «Челси» работает над многими трансферами, поэтому не всегда всё получается сделать быстро, это абсолютно нормально. Игрок хотел бы перейти в «Челси».
Есть Лёха Миранчук, который на порядок сильнее Захаряна, но даже у него, не всё получается. И уж тем более в Челси, ему ловить нечего. Не тот уровень. Какой ни будь Вест- Бромвич ещё поверю. Хотя и Челси уже не тот Челси на данное время просто крепкий середняк.
Есть Лёха Миранчук, который на порядок сильнее Захаряна, но даже у него, не всё получается. И уж тем более в Челси, ему ловить нечего. Не тот уровень. Какой ни будь Вест- Бромвич ещё поверю. Хотя и Челси уже не тот Челси на данное время просто крепкий середняк.