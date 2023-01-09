Девять футболистов «Химок» ищут новые клубы. Глушаков в их числе

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вчера, 16:18

Девять футболистов «Химок» ищут новые варианты продолжения карьеры. Они не поехали с командой на сбор в Турцию. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.

В число этих игроков входят защитники , и , а также полузащитники , , и . Все они в данный момент тренируются отдельно, руководство клуба больше не рассчитывает на них.