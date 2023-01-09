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Девять футболистов «Химок» ищут новые клубы. Глушаков в их числе

вчера, 16:18

Девять футболистов «Химок» ищут новые варианты продолжения карьеры. Они не поехали с командой на сбор в Турцию. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.

В число этих игроков входят защитники Алексей Никитин, Егор Данилкин и Артур Черный, а также полузащитники Денис Глушаков, Илья Кухарчук, Кирилл Боженов и Александр Зуев. Все они в данный момент тренируются отдельно, руководство клуба больше не рассчитывает на них.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 матчей, имея в активе 12 очков.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ shfsv6newagk (раскрыть)
вчера в 21:20
Поискал по объявлениям "хороводные кружки " . Ничего не нашёл . Хор мальчиков туберкулёзников при женском общежитии подойдёт ? ))))
Сп62
Сп62
вчера в 21:00
Счастливого пути в ФНЛ.
112910415
112910415
вчера в 20:51
без Терюшкова жизни нет ... )
протон
протон
вчера в 20:24
Пустяки, главное супер бомбардир Садыгов будет в основе выходить
Саня Утробин
Саня Утробин
вчера в 19:39
пора закрывать эти Химки
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:54
Жаль Химки, но скорее всего в этом сезоне их уже не чего хорошего не ждёт.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:48
Сами виноваты уволив Юрана, клуб сразу посыпался
ah6r9j9kca9q
ah6r9j9kca9q
вчера в 16:57
Значит идёт большая чистка состава
shfsv6newagk
shfsv6newagk
вчера в 16:40
Первым делом надо их безумному тренеру поискать какой-нибудь хороводный кружок
Гость
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