Девять футболистов «Химок» ищут новые клубы. Глушаков в их числе

Девять футболистов «Химок» ищут новые варианты продолжения карьеры. Они не поехали с командой на сбор в Турцию. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.
В число этих игроков входят защитники Алексей Никитин, Егор Данилкин и Артур Черный, а также полузащитники Денис Глушаков, Илья Кухарчук, Кирилл Боженов и Александр Зуев. Все они в данный момент тренируются отдельно, руководство клуба больше не рассчитывает на них.
«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 матчей, имея в активе 12 очков.