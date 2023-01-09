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Игрок «Динамо» заинтересовал словацкий клуб

вчера, 11:43

Словацкий «ДАК 1904» намерен приобрести полузащитника «Динамо» Георгия Сулаквелидзе. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. О своём интересе клуб уже уведомил сторону футболиста.

«ДАК 1904» идёт на 2-м месте в чемпионате Словакии, на три очка отставая от братиславского «Слована».

В нынешнем сезоне Сулаквелидзе провёл восемь матчей за «Динамо-2», забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Также игрок принял участие в одной встрече Кубка России.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:18
Скорее всего отдадут в аренду, чем продадут.
Пацан перспективный.
ДСА
ДСА
вчера в 13:01
Это он интересует словаков до тех пор пока они не узнают сумму желаемой зарплаты.
86wgyxwzgsu7
86wgyxwzgsu7
вчера в 12:29
Это хорошо когда есть такой интерес
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:55
Неплохой результат для полузащитника.
Гость
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