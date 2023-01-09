Игрок «Динамо» заинтересовал словацкий клуб

Словацкий «ДАК 1904» намерен приобрести полузащитника «Динамо» Георгия Сулаквелидзе. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. О своём интересе клуб уже уведомил сторону футболиста.
«ДАК 1904» идёт на 2-м месте в чемпионате Словакии, на три очка отставая от братиславского «Слована».
В нынешнем сезоне Сулаквелидзе провёл восемь матчей за «Динамо-2», забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Также игрок принял участие в одной встрече Кубка России.
Пацан перспективный.
Пацан перспективный.