Игрок «Динамо» заинтересовал словацкий клуб

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вчера, 11:43

Словацкий «ДАК 1904» намерен приобрести полузащитника «Динамо» . Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. О своём интересе клуб уже уведомил сторону футболиста.

«ДАК 1904» идёт на 2-м месте в чемпионате Словакии, на три очка отставая от братиславского «Слована».

В нынешнем сезоне Сулаквелидзе провёл восемь матчей за «Динамо-2», забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Также игрок принял участие в одной встрече Кубка России.