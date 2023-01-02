Хави после ничьей с «Эспаньолом» лишил игроков «Барселоны» выходного дня

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вчера, 14:31

Главный тренер «Барселоны» , недовольный потерей двух очков в матче против «Эспаньола» 31 декабря (1:1), лишил своих игроков выходного дня 1 января.

Футболистам было приказано явиться на вечернюю тренировку, которая началась в 18.00 по местному времени.

Свой следующий матч «Барса» проведет 4 января в рамках Кубка Испании.