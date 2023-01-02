Хави после ничьей с «Эспаньолом» лишил игроков «Барселоны» выходного дня

Главный тренер «Барселоны» Хави, недовольный потерей двух очков в матче против «Эспаньола» 31 декабря (1:1), лишил своих игроков выходного дня 1 января.
Футболистам было приказано явиться на вечернюю тренировку, которая началась в 18.00 по местному времени.
Свой следующий матч «Барса» проведет 4 января в рамках Кубка Испании.
Хави когда только пришел , сразу взялся за диктатуру и команда заиграла и уничтожили по игре и счету Реала 4-0 , а потом видно дал слабину и игроки это почувствовали.
Стабильности никакой .
Тайм играют , вотрой отдыхают
Хави когда только пришел , сразу взялся за диктатуру и команда заиграла и уничтожили по игре и счету Реала 4-0 , а потом видно дал слабину и игроки это почувствовали.
Стабильности никакой .
Тайм играют , вотрой отдыхают
С Эспаньолом нанесли 10 ударов по воротам из которых 6 в створ. С Эспаньолом, м*ть их! Зато 77 % владения... Ну и нафиг такое владение без ударов ?! Один Дембель лупит при первой возможности..., хреново лупит, согласен, но лупит - Дешам свой хлеб всё-таки не зря ест.
В общем..., если с такими соперниками отдавать очки, то чемпионство не видать как собственных ушей. Хави, какими бы революционными идеями и авторитетом игрока в прошлом не обладал, стопудово вылетит с работы, если его нынешний (второй) сезон окажется без трофеев.
Поэтому его предупредительные меры поддерживаю.
С Эспаньолом нанесли 10 ударов по воротам из которых 6 в створ. С Эспаньолом, м*ть их! Зато 77 % владения... Ну и нафиг такое владение без ударов ?! Один Дембель лупит при первой возможности..., хреново лупит, согласен, но лупит - Дешам свой хлеб всё-таки не зря ест.
В общем..., если с такими соперниками отдавать очки, то чемпионство не видать как собственных ушей. Хави, какими бы революционными идеями и авторитетом игрока в прошлом не обладал, стопудово вылетит с работы, если его нынешний (второй) сезон окажется без трофеев.
Поэтому его предупредительные меры поддерживаю.
https://youtu.be/-L2RnETHlT8
Как это так....после Субботы сразу Понедельник...
Хави не прав...
Как это так....после Субботы сразу Понедельник...
Хави не прав...
Короче тренировка в 18. 00
Короче тренировка в 18. 00