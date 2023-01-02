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Хави после ничьей с «Эспаньолом» лишил игроков «Барселоны» выходного дня

вчера, 14:31

Главный тренер «Барселоны» Хави, недовольный потерей двух очков в матче против «Эспаньола» 31 декабря (1:1), лишил своих игроков выходного дня 1 января.

Футболистам было приказано явиться на вечернюю тренировку, которая началась в 18.00 по местному времени.

Свой следующий матч «Барса» проведет 4 января в рамках Кубка Испании.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 23:52
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:09
Слить Хави ? Хлопотно это.
3ton
3ton
вчера в 18:58
Справедливо .
Хави когда только пришел , сразу взялся за диктатуру и команда заиграла и уничтожили по игре и счету Реала 4-0 , а потом видно дал слабину и игроки это почувствовали.
Стабильности никакой .
Тайм играют , вотрой отдыхают
lotsman
lotsman
вчера в 17:34
Не захотели работать на поле, поработайте на тренировке.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:30
Какая мерзкая натура , скинул вину на игроков
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:18
Вряд ли игроки довольны таким решением. Могут слить Хави
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:15, ред.
Являясь приверженцем плановой работы я всегда выступаю против штурмовщины и чрезмерного нагоняй. Но тут простите, ситуация из ряда вон. Поэтому внеплановый про.пи*дон там некоторые действительно заслуживают. Первому (имхо) я бы де Йонгу в*ул...
С Эспаньолом нанесли 10 ударов по воротам из которых 6 в створ. С Эспаньолом, м*ть их! Зато 77 % владения... Ну и нафиг такое владение без ударов ?! Один Дембель лупит при первой возможности..., хреново лупит, согласен, но лупит - Дешам свой хлеб всё-таки не зря ест.
В общем..., если с такими соперниками отдавать очки, то чемпионство не видать как собственных ушей. Хави, какими бы революционными идеями и авторитетом игрока в прошлом не обладал, стопудово вылетит с работы, если его нынешний (второй) сезон окажется без трофеев.
Поэтому его предупредительные меры поддерживаю.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:08, ред.
Хави в раздевалке каталонского...
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:02
Какой серьезный парень
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:27
Посмотрим будет ли польза клубу от таких решений
Сварожич
Сварожич
вчера в 16:21
Ну с Хави особо не забалуешь...:)))
SOAD666
SOAD666
вчера в 15:58
Хави тренер - сам решает что лучше для команды.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:12
Не верю, что тряпка это сделала.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:58
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:49

Короче тренировка в 18. 00
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 14:48
Жестоко
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