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Генсек РФС Митрофанов: «Возможность перехода в Азию сохраняется»

сегодня, 01:10

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал возможность перехода организации под эгиду АФК.

Участие и УЕФА, и ФИФА в рабочей группе дает надежду — когда все согласны со спортивной составляющей необходимости играть, но все понимают, что политически не могут принять такого решения, в этой ситуации УЕФА сможет решить ускорить выход России. И тогда сохраняется надежда на переход в Азию. Сохраняется возможность приема в состав АФК на конгрессе в сентябре с тем, чтобы в ноябре начать отборочные игры в Азии.

Во вторник стало известно, что Спортивный арбитражный суд окончательно отклонил апелляцию РФС.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:21
Надо продолжать вести переговоры, добиваться своих целей...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:22
Генсек Митрофанов , что то мне это отдалённо напоминает.
Гость
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