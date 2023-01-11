Генсек РФС Митрофанов: «Возможность перехода в Азию сохраняется»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) прокомментировал возможность перехода организации под эгиду АФК.

Участие и УЕФА , и ФИФА в рабочей группе дает надежду — когда все согласны со спортивной составляющей необходимости играть, но все понимают, что политически не могут принять такого решения, в этой ситуации УЕФА сможет решить ускорить выход России. И тогда сохраняется надежда на переход в Азию. Сохраняется возможность приема в состав АФК на конгрессе в сентябре с тем, чтобы в ноябре начать отборочные игры в Азии.