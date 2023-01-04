Осинькин: «Чем нам тяжелее, тем сильнее мы становимся»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин выразил мнение о том, что нужно делать российскому футболу в непростое время.
Всему российскому футболу в это сложное время надо сделать всё, чтобы продолжать развиваться, становиться сильнее. У нас такая страна, что чем нам тяжелее, тем сильнее мы становимся.
Сейчас мы изолированы, но за счёт прогресса внутреннего чемпионата можем не отставать и находиться на определённом уровне.
На мой субъективный взгляд, сейчас в России таких преданных своему делу, среди всего тренерского цеха и близко нет. Столько молодёжи через него прошло, от Дзагоева до ... , даже перечислять не буду, и все нарасхват А сейчас Крылья Советов как кузница для перспективной молодёжи и поставщик в команды РПЛ, готового продукта.
Респект и Уважение тебе Игорь за твою работу и преданность своему любимому делу. Удачи Вам во всём !
На мой субъективный взгляд, сейчас в России таких преданных своему делу, среди всего тренерского цеха и близко нет. Столько молодёжи через него прошло, от Дзагоева до ... , даже перечислять не буду, и все нарасхват А сейчас Крылья Советов как кузница для перспективной молодёжи и поставщик в команды РПЛ, готового продукта.
Респект и Уважение тебе Игорь за твою работу и преданность своему любимому делу. Удачи Вам во всём !