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Осинькин: «Чем нам тяжелее, тем сильнее мы становимся»

вчера, 16:58

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин выразил мнение о том, что нужно делать российскому футболу в непростое время.

Всему российскому футболу в это сложное время надо сделать всё, чтобы продолжать развиваться, становиться сильнее. У нас такая страна, что чем нам тяжелее, тем сильнее мы становимся.

Сейчас мы изолированы, но за счёт прогресса внутреннего чемпионата можем не отставать и находиться на определённом уровне.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 18:40
    Capral
    Capral ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 18:20
    Привет, Дружище!
    Аплодирую стоя!!! Точно, грамотно и по делу!!! Осинькин- ЛИЧНОСТЬ!!!
    Capral
    Capral
    вчера в 18:15
      Capral
      Capral
      вчера в 18:13
      Опять легендарный ст.Торпедо влез на трибуну...
      ermak6848
      ermak6848
      вчера в 18:07
      Как бы не сгореть на футбольном поле
      rhskmz
      rhskmz
      вчера в 18:00
      если б не продажа ...
      rhskmz
      rhskmz
      вчера в 17:54
      А если бы не пролавали ?
      протон
      протон
      вчера в 17:35
      "У нас такая страна, что чем нам тяжелее, тем сильнее мы становимся."
      Интересно, в чём это выражается, хотя бы в области футбола? Футболисты КС стали быстрее бегать, сильнее бить, начали лучше работать с мячом и без мяча? А тренер стал лучше тренировать, или в свободное от работы время убирает с улиц снег или приносит пользу обществу иным способом?
      протон
      протон
      вчера в 17:31
      Да, в 90-е силища была просто невероятная. Инженеры торговали на рынке бананами, а молодёжь мечтала попасть в бандиты. Первых загнало туда крушение экономики, а последних наплодило эхо Афганской в*йны.
      Примерно туда все по новой и идёт: экономика рушится, а эхо в этот раз будет помасштабнее.
      Но куда уж мы без внутреннего футбола! Да, Осинькин? Забыл, каково это, когда со спортивной сумкой зарубеж сбегают футболисты, а вы им потом в сборной носки обеспечить не можете...
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 17:29, ред.
      Осинькин единственный достойный тренер в России, который действительно знает свою работу от детского футбола до РПЛ !

      На мой субъективный взгляд, сейчас в России таких преданных своему делу, среди всего тренерского цеха и близко нет. Столько молодёжи через него прошло, от Дзагоева до ... , даже перечислять не буду, и все нарасхват А сейчас Крылья Советов как кузница для перспективной молодёжи и поставщик в команды РПЛ, готового продукта.

      Респект и Уважение тебе Игорь за твою работу и преданность своему любимому делу. Удачи Вам во всём !
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      вчера в 17:15
      Это просто типовые слова.
      ДАША Д
      ДАША Д
      вчера в 17:01
      У Крыльев точно всё хорошо.
      Гость
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