Осинькин: «Чем нам тяжелее, тем сильнее мы становимся»

Главный тренер «Крыльев Советов» выразил мнение о том, что нужно делать российскому футболу в непростое время.

Всему российскому футболу в это сложное время надо сделать всё, чтобы продолжать развиваться, становиться сильнее. У нас такая страна, что чем нам тяжелее, тем сильнее мы становимся.

Сейчас мы изолированы, но за счёт прогресса внутреннего чемпионата можем не отставать и находиться на определённом уровне.