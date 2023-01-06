Гулиев: «Никогда не перейду в ЦСКА. Про „Зенит“ такое не могу сказать»

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев не исключил возможности перехода в «Зенит». Футболист является воспитанником «Спартака».
Я спартаковец с пяти лет: прошёл все возрасты, дубль, основную команду. Хочешь или не хочешь, но я «красно-белый». Я бы никогда не был против вернуться в эту команду. Но моя цель на сегодня — хорошо играть в «Химках».
Для меня ЦСКА был и остаётся принципиальным соперником. «Зенит» в последнее время добавили в этот список — они, наверное, наравне с ЦСКА, но у меня не так было. Поэтому в ЦСКА я, конечно, никогда не перейду. Про «Зенит» не могу сказать так.
Но сейчас говорит игрок даже не уровня РПЛ.
Аяз Гулиев за всю карьеру в общей сложности сыграл 146 матчей из них 49 за Спартак 2 в ФНЛ.
Прошлый сезон он установил для себя рекорд, он никогда ещё за сезон не играл больше 14 игр, а тут сыграл аж 24 игры за тульский Арсенал, чем и помог этой команде вылететь в первую лигу.
Даже в Химках его нельзя назвать игроком основного состава.
Думаю ему про переход в Зенит, ЦСКА, да и о возвращении в Спартак пора забыть и глупости не говорить.
В Спартаке скорее всего из-за того, что он их воспитанник культурно промолчат, а вот в ЦСКА и особенно в Зените не перестают смеяться над странными мыслями Аяза.
Но сейчас говорит игрок даже не уровня РПЛ.
Аяз Гулиев за всю карьеру в общей сложности сыграл 146 матчей из них 49 за Спартак 2 в ФНЛ.
Прошлый сезон он установил для себя рекорд, он никогда ещё за сезон не играл больше 14 игр, а тут сыграл аж 24 игры за тульский Арсенал, чем и помог этой команде вылететь в первую лигу.
Даже в Химках его нельзя назвать игроком основного состава.
Думаю ему про переход в Зенит, ЦСКА, да и о возвращении в Спартак пора забыть и глупости не говорить.
В Спартаке скорее всего из-за того, что он их воспитанник культурно промолчат, а вот в ЦСКА и особенно в Зените не перестают смеяться над странными мыслями Аяза.