Гулиев: «Никогда не перейду в ЦСКА. Про „Зенит“ такое не могу сказать»

Полузащитник «Химок» не исключил возможности перехода в «Зенит». Футболист является воспитанником «Спартака».

Я спартаковец с пяти лет: прошёл все возрасты, дубль, основную команду. Хочешь или не хочешь, но я «красно-белый». Я бы никогда не был против вернуться в эту команду. Но моя цель на сегодня — хорошо играть в «Химках».