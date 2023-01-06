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Гулиев: «Никогда не перейду в ЦСКА. Про „Зенит“ такое не могу сказать»

вчера, 18:48

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев не исключил возможности перехода в «Зенит». Футболист является воспитанником «Спартака».

Я спартаковец с пяти лет: прошёл все возрасты, дубль, основную команду. Хочешь или не хочешь, но я «красно-белый». Я бы никогда не был против вернуться в эту команду. Но моя цель на сегодня — хорошо играть в «Химках».

Для меня ЦСКА был и остаётся принципиальным соперником. «Зенит» в последнее время добавили в этот список — они, наверное, наравне с ЦСКА, но у меня не так было. Поэтому в ЦСКА я, конечно, никогда не перейду. Про «Зенит» не могу сказать так.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:18
К чему это он?
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:02
Ни в зенит ни в цска перейти и не сможет. Просто не сможет, потому что не нужен там
pomor45
pomor45
вчера в 20:28
Спартак с Зенитом два клуба России с наибольшим количеством болельщиков. ЦСКА рядом не стоит, так что ответ не удивителен, а пока ... Химки и мечта о Спартаке и Зените.
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 20:24
Тебе б в актюбинск проситься, да простят меня болельщики этого города))
makkie
makkie
вчера в 19:56
Вряд ли Гулиева пригласят в команду, сильнее тульского Арсенала.
Если бы не его характер, мог бы заиграть.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:47, ред.
Если честно, то я ещё бы понял если такие слова сказал бы один из лидеров Спартака, который постоянно играет и его зовут в другие клубы, в частности в ЦСКА и Зенит.
Но сейчас говорит игрок даже не уровня РПЛ.
Аяз Гулиев за всю карьеру в общей сложности сыграл 146 матчей из них 49 за Спартак 2 в ФНЛ.
Прошлый сезон он установил для себя рекорд, он никогда ещё за сезон не играл больше 14 игр, а тут сыграл аж 24 игры за тульский Арсенал, чем и помог этой команде вылететь в первую лигу.
Даже в Химках его нельзя назвать игроком основного состава.
Думаю ему про переход в Зенит, ЦСКА, да и о возвращении в Спартак пора забыть и глупости не говорить.
В Спартаке скорее всего из-за того, что он их воспитанник культурно промолчат, а вот в ЦСКА и особенно в Зените не перестают смеяться над странными мыслями Аяза.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:36
Припомнилось :
Зарекалась свинья г*вно есть, а как попалось, ,,,,,, )))).
В ЦСКА такие и даром не нужны.
Futurista
Futurista
вчера в 19:31
Подогрел коней немного)...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:29
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:24
Сказал то, что игроки ЦСКА в интервью всегда отмечают, делая пальцы веером). Типа никогда, да ни за что, г*дом буду)).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:19, ред.
Он дал понять, что схватка за него между Зенитом и ЦСКА теоретически может закончиться в пользу бабла Газпрома, Размечтался земляк Самедова Гулиев Аяз Бахтияр Оглы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:17
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    вчера в 19:15
    Как говорили великие - мечтай в одну руку, с.р.и в другую - потом проверь какая быстрее наполнится
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 19:14
    Сами знаете от чего не зарикаться
    Рыцарь Маг
    Рыцарь Маг
    вчера в 19:12
    Аяз что-то попутал
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 19:05
    "...я мечтала о морях,о кораллах,я поесть мечтала суп черепаший;я ступила на корабль,но кораблик оказался из газеты вчерашней!"
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 19:02
    Чтобы помнили о его бренном существовании на задворках футбола.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 19:02
    Мечтай дальше и про Зенит и про то как не перейдёшь в ЦСКА . И самое главное не забудь трезво рассудить , а нужен ли ты вообще этим клубам !?!)
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 19:02
    "Зенит",ЦСКА,"Динамо","Локо"...никогда.Остались "Химки" и возрождающаяся вторая команда "Спартака".
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 19:00
    Так зачем тогда упоминать Спартак и прикрываться принципиальностью.
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 18:58
    Очень жаль.
    cska1948
    cska1948
    вчера в 18:56
    Успокойся, в ЦСКА тебя никогда не пригласят.
    Гость
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