Президент «Урала» за то, чтобы «Екатеринбург-Арену» назвали в честь Пеле

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о предложении президента ФИФА Джанни Инфантино назвать в честь Пеле хотя бы по одному стадиону во всех странах мира.
Клуб проводит домашние матчи на «Екатеринбург-Арене», вместимость которой составляет чуть больше 35 тысяч мест.
Пеле был великим футболистом. Стоит увековечить его память. Хорошая идея. Может, она воплотится в жизнь. Я лично «за». Посмотрим, как будет.
Я за то, чтобы в честь Пеле назвали стадион в Екатеринбурге. Но решение будет коллективным. Наш стадион принадлежит области. Посмотрим. Мы, может, выйдем с таким предложением.
Я уважаю Пеле и считаю его выдающимся игроком в истории футбола, но я не понимаю таких как Иванов, которые никогда в жизни не выступали за идею назвать стадион в Екатеринбурге именем либо футболиста, либо тренера, либо футбольного деятеля, который подымал уральский футбол.
А что Яшин, Стрельцов, Федотов, Бобров, Черенков и многие другие не достаточно достойны по мнению Гриши Иванова, что бы стадион на Урале назвали в честь своих соотечественников?
Давайте своих прославлять, а не лобызать перед всякими инфантильными, которые тебя же ещё и отстраняют.
Лично у меня вызывает большое недопонимание к таким как Иванов, да не буду скрывать это всё переходит к презрению.
Я уважаю Пеле и считаю его выдающимся игроком в истории футбола, но я не понимаю таких как Иванов, которые никогда в жизни не выступали за идею назвать стадион в Екатеринбурге именем либо футболиста, либо тренера, либо футбольного деятеля, который подымал уральский футбол.
А что Яшин, Стрельцов, Федотов, Бобров, Черенков и многие другие не достаточно достойны по мнению Гриши Иванова, что бы стадион на Урале назвали в честь своих соотечественников?
Давайте своих прославлять, а не лобызать перед всякими инфантильными, которые тебя же ещё и отстраняют.
Лично у меня вызывает большое недопонимание к таким как Иванов, да не буду скрывать это всё переходит к презрению.
Можно назвать и в честь него.
Называют же арены в честь банков.
Только, почему-то, данный факт никого не коробит.
А своих и правда начали забывать.
Можно назвать и в честь него.
Называют же арены в честь банков.
Только, почему-то, данный факт никого не коробит.
А своих и правда начали забывать.