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Президент «Урала» за то, чтобы «Екатеринбург-Арену» назвали в честь Пеле

вчера, 10:48

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о предложении президента ФИФА Джанни Инфантино назвать в честь Пеле хотя бы по одному стадиону во всех странах мира.

Клуб проводит домашние матчи на «Екатеринбург-Арене», вместимость которой составляет чуть больше 35 тысяч мест.

Пеле был великим футболистом. Стоит увековечить его память. Хорошая идея. Может, она воплотится в жизнь. Я лично «за». Посмотрим, как будет.

Я за то, чтобы в честь Пеле назвали стадион в Екатеринбурге. Но решение будет коллективным. Наш стадион принадлежит области. Посмотрим. Мы, может, выйдем с таким предложением.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:43
У него с головой точно всё в порядке?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 19:12, ред.
Думаю Григорию Иванову надо построить за собственные деньги свой стадион и назвать как ему хочется.
Я уважаю Пеле и считаю его выдающимся игроком в истории футбола, но я не понимаю таких как Иванов, которые никогда в жизни не выступали за идею назвать стадион в Екатеринбурге именем либо футболиста, либо тренера, либо футбольного деятеля, который подымал уральский футбол.
А что Яшин, Стрельцов, Федотов, Бобров, Черенков и многие другие не достаточно достойны по мнению Гриши Иванова, что бы стадион на Урале назвали в честь своих соотечественников?
Давайте своих прославлять, а не лобызать перед всякими инфантильными, которые тебя же ещё и отстраняют.
Лично у меня вызывает большое недопонимание к таким как Иванов, да не буду скрывать это всё переходит к презрению.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 16:29
Было бы достаточно и того, если бы название стадиона изменили у Сантоса где он играл
Сп62
Сп62
вчера в 14:47
Думаю, что можно было бы назвать именем Пеле вновь строящиеся стадионы.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:52
Это уже маразмом попахивает.
drug01
drug01 ответ Сварожич (раскрыть)
вчера в 12:31
Они спешат бежать впереди планеты, думают что Бразилия теперь им поможет..
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:27
Пеле - Король...
Можно назвать и в честь него.
Называют же арены в честь банков.
Только, почему-то, данный факт никого не коробит.
А своих и правда начали забывать.
Сварожич
Сварожич
вчера в 11:27
Думаю, что неправильное решение... а почему не Яшиным, Стрельцовым....так у нас столько своих легенд... Лично я против...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:24
Своих легенд надо увековечивать...
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