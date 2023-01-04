Президент «Урала» за то, чтобы «Екатеринбург-Арену» назвали в честь Пеле

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вчера, 10:48

Президент «Урала» высказался о предложении президента ФИФА Джанни Инфантино назвать в честь Пеле хотя бы по одному стадиону во всех странах мира.

Клуб проводит домашние матчи на «Екатеринбург-Арене», вместимость которой составляет чуть больше 35 тысяч мест.