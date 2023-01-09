Байрамян рассказал об отличиях нынешнего поколения молодых футболистов

Игрок «Ростова» рассказал об отличиях современных молодых футболистов.

В чем разница? В воспитании. Что в спорте, что в быту, что в жизни – все идет от воспитания. Как воспитали родители нас – это отношение к старшим. Слушать их, не отвечать, даже, если где-то старший не прав. Меня так учили.

Нынешнее поколение молодежи учат совсем другому. Что ты можешь высказать всем свое мнение, независимо от того, кто перед тобой. Не говорю, что молодые – грубияны и нахалы, нет. Это уже как старший будет позволять общаться с собой – так и будет.

Со мной молодые уважительно общаются – вопросов нет. Они классные ребята, но все равно другие. Не в праве говорить – плохо это или хорошо. Они живут в современном мире. Значит, мир и футбол такие.

Конечно, для меня правильнее, чтобы они вели себя так, как вел себя я. Когда мне пихали, а я даже если и хотел что-то сказать, но мне так пихали, что я молчал. Думал: «Ладно». А сейчас – пихаешь, а тебе могут сказать: «А я считаю вот так». И ты думаешь: «Блин, ну мало ли что ты считаешь?» (улыбается).