Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Байрамян рассказал об отличиях нынешнего поколения молодых футболистов

вчера, 20:31

Игрок «Ростова» Хорен Байрамян рассказал об отличиях современных молодых футболистов.

В чем разница? В воспитании. Что в спорте, что в быту, что в жизни – все идет от воспитания. Как воспитали родители нас – это отношение к старшим. Слушать их, не отвечать, даже, если где-то старший не прав. Меня так учили.

Нынешнее поколение молодежи учат совсем другому. Что ты можешь высказать всем свое мнение, независимо от того, кто перед тобой. Не говорю, что молодые – грубияны и нахалы, нет. Это уже как старший будет позволять общаться с собой – так и будет.

Со мной молодые уважительно общаются – вопросов нет. Они классные ребята, но все равно другие. Не в праве говорить – плохо это или хорошо. Они живут в современном мире. Значит, мир и футбол такие.

Конечно, для меня правильнее, чтобы они вели себя так, как вел себя я. Когда мне пихали, а я даже если и хотел что-то сказать, но мне так пихали, что я молчал. Думал: «Ладно». А сейчас – пихаешь, а тебе могут сказать: «А я считаю вот так». И ты думаешь: «Блин, ну мало ли что ты считаешь?» (улыбается).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Салихова: «„Спартак“ зачат на народной любви, а „Зенит“ — искусственный»
07 января
Гулиев: «Никогда не перейду в ЦСКА. Про „Зенит“ такое не могу сказать»
06 января
Осинькин: «Чем нам тяжелее, тем сильнее мы становимся»
04 января
Президент «Урала» за то, чтобы «Екатеринбург-Арену» назвали в честь Пеле
04 января
Нигматуллин: «Премьер-Лиге не хватает интриги в борьбе за чемпионство»
03 января
Широков: «Интрига в борьбе за чемпионство в Премьер-Лиге есть»
03 января
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Великий Пуховик (раскрыть)
сегодня в 09:56
Если в трамвай вошла незнакомая вам бабушка, которая вас видит впервые и ни какой ответственности за вас не несёт, то вы, не считая её старшей не уступите ей место, так?
Capral
Capral ответ Qu Bert Nilingus (раскрыть)
сегодня в 01:02
Старых и мудрых.
Qu Bert Nilingus
Qu Bert Nilingus
сегодня в 00:59
От совета старых людей голова не болит.
Capral
Capral
сегодня в 00:38
Вряд ли Байрамян знает, что значит настоящее воспитание. Это могут знать люди старшего поколения, люди- видевшие и помнящие советское прошлое, когда было и уважение к старшим, и воспитание заложенное еще в школе. Без идеалов- и воспитание не настоящее. А какие сейчас идеалы, какие принципы? Вобщем, Байрамян правильно сказал, но он еще слишком молод, чтобы рассказывать о настоящем, истинном воспитании... Но, лучше так, чем никак.
протон
протон
сегодня в 00:27
Ровно, как и бывает, что молодой, в силу своей неопытности, несет ахинею и чушь , которую старший уже 300 раз проходил и 300 раз объяснял другим молодым.. Объяснять 301 уже не хочется, просто говорит «сделай так то, я знаю», а молодой упирается и всё равно наступает на те же грабли, думая, что он ,конечно же, уникальный и грабли по нему промажут
Dinamo
Dinamo
вчера в 22:40
Старший всегда горазд упрекнуть младшего, а младший потом добивается куда большего успеха, чем старший. Так было всегда.
Хорен просто нудит. В каком возрасте это приходит? Что за болезнь такая?
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 21:57
Хорен, запомни раз и навсегда: старший - это тот, кто несёт за тебя ответственность. Это я тебе говорю как старший "в твоём понимании". А ты, Хорен - просто терпила.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:55

Примерно так....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 