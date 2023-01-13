Моуриньо: «С Дибалой мелодия „Ромы“ звучит лучше»

Главный тренер «Ромы» после победы своей команды в матче Кубка Италии против «Дженоа» (1:0) высоко отозвался о нападающем , который забил единственный гол в матче.

Пауло – исполнитель, который помогает коллективу и тренеру становиться лучше. Есть наставники, у которых по 4-5 таких же, как он. У кого-то 11, а у иных вообще 20.

У нас нет ни семь, ни восемь подобных исполнителей. С Дибалой мелодия «Ромы» звучит лучше.