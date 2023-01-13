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Моуриньо: «С Дибалой мелодия „Ромы“ звучит лучше»

вчера, 11:19
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 0Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо после победы своей команды в матче Кубка Италии против «Дженоа» (1:0) высоко отозвался о нападающем Пауло Дибале, который забил единственный гол в матче.

Пауло – исполнитель, который помогает коллективу и тренеру становиться лучше. Есть наставники, у которых по 4-5 таких же, как он. У кого-то 11, а у иных вообще 20.

У нас нет ни семь, ни восемь подобных исполнителей. С Дибалой мелодия «Ромы» звучит лучше.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:22
Именно поэтому крайне необходимо в этом сезоне занять место в топ-4 и попасть в ЛЧ. Иначе эта музыка будет играть в других колонках.
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вчера в 12:34
Какая-то мелодия у тебя пока невнятная в целом
GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN
вчера в 12:28
Токката и фуга ре минор Дибала, примерно так.
Сварожич
Сварожич
вчера в 11:40
Зря Маур похвалил Дибалу. Теперь аргентинец, до весны не сможет забивать голы, ибо португальский сглаз - коварен и беспощаден....:)))

Ну а так что, переход в Интер стал бы ошибкой и не только со спортивной точки зрения, но и с моральной, очень рад, что он выбрал в итоге Рому - отличное место для перезагрузки своей карьеры, с отличным тренером, этой Роме действительно Дибала, как глоток свежего воздуха, его встречали как надежду в Риме. Конечно, Маротта очень хотел забрать Дибалу, но выбрали Лукаку, который протирает лавку с травмой очередной и непонятным весом, и еще более непонятной реализацией, когда тот доступен...
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