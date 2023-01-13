Моуриньо: «С Дибалой мелодия „Ромы“ звучит лучше»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо после победы своей команды в матче Кубка Италии против «Дженоа» (1:0) высоко отозвался о нападающем Пауло Дибале, который забил единственный гол в матче.
Пауло – исполнитель, который помогает коллективу и тренеру становиться лучше. Есть наставники, у которых по 4-5 таких же, как он. У кого-то 11, а у иных вообще 20.
У нас нет ни семь, ни восемь подобных исполнителей. С Дибалой мелодия «Ромы» звучит лучше.
Ну а так что, переход в Интер стал бы ошибкой и не только со спортивной точки зрения, но и с моральной, очень рад, что он выбрал в итоге Рому - отличное место для перезагрузки своей карьеры, с отличным тренером, этой Роме действительно Дибала, как глоток свежего воздуха, его встречали как надежду в Риме. Конечно, Маротта очень хотел забрать Дибалу, но выбрали Лукаку, который протирает лавку с травмой очередной и непонятным весом, и еще более непонятной реализацией, когда тот доступен...
Ну а так что, переход в Интер стал бы ошибкой и не только со спортивной точки зрения, но и с моральной, очень рад, что он выбрал в итоге Рому - отличное место для перезагрузки своей карьеры, с отличным тренером, этой Роме действительно Дибала, как глоток свежего воздуха, его встречали как надежду в Риме. Конечно, Маротта очень хотел забрать Дибалу, но выбрали Лукаку, который протирает лавку с травмой очередной и непонятным весом, и еще более непонятной реализацией, когда тот доступен...