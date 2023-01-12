Тебас — о создателях Суперлиги: «Они хотят ограбить наши дома»

Президент Ла Лиги высказался на тему Суперлиги.

Когда приходят грабить мой дом, я выхожу, чтобы с палкой вышвырнуть преступников. Те, кто представляют Суперлигу, хотят ограбить наши дома.

А22 — это не благотворительное общество, созданное для помощи футболу, это «Реал Мадрид», «Барселона» и «Ювентус», которые хотят управлять футболом и распределять деньги по своему усмотрению. Они прикидываются невинными, но не дайте себя обмануть, то, что они предлагают, не является образцом спортивной меритократии.