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Тебас — о создателях Суперлиги: «Они хотят ограбить наши дома»

вчера, 21:59

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался на тему Суперлиги.

Когда приходят грабить мой дом, я выхожу, чтобы с палкой вышвырнуть преступников. Те, кто представляют Суперлигу, хотят ограбить наши дома.

А22 — это не благотворительное общество, созданное для помощи футболу, это «Реал Мадрид», «Барселона» и «Ювентус», которые хотят управлять футболом и распределять деньги по своему усмотрению. Они прикидываются невинными, но не дайте себя обмануть, то, что они предлагают, не является образцом спортивной меритократии.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 00:25, ред.
Европе тоже глубоко .... Представляешь ?!
ABir
ABir
вчера в 23:55
Когда Россию изолировали от участия в международных соревнованиях, мне теперь глубоко все равно, какие лиги и турниры эта Европа будет у себя организовывать и проводить
Incredulous
Incredulous
вчера в 23:15
Это из серии: "Мы вас никому грабить не дадим, сами будем." Боится, что от кормушки отодвинут. Мне лично без разницы, кто из них будет набивать себе карманы, я за зрелищный футбол, а с Суперлигой его будет в разы больше.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:30
Он сам хочет грабить)))
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