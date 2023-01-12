Гвардиола: «Победу в матче нужно заслужить. Мы не заслужили»

Главный тренер «Манчестер Сити» отреагировал на вылет своей команды из Кубка Лиги после поражения в матче с «Саутгемптоном» (0:2).

Победил сильнейший. Мы играли не очень хорошо, тем более в дебюте встречи. Есть матчи, когда неубедительный старт можно исправить по ходу матча, но это не тот случай.

Когда вы не готовы к такому поединку, то вам не хватает считаных сантиметров для того, чтобы забить. Вы забиваете, если готовы.

Не лучший наш вечер. Соперник оказался сильнее, его можно поздравить. Победу в матче нужно заслужить. Мы не заслужили.