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Гвардиола: «Победу в матче нужно заслужить. Мы не заслужили»

вчера, 10:10
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на вылет своей команды из Кубка Лиги после поражения в матче с «Саутгемптоном» (0:2).

Победил сильнейший. Мы играли не очень хорошо, тем более в дебюте встречи. Есть матчи, когда неубедительный старт можно исправить по ходу матча, но это не тот случай.

Когда вы не готовы к такому поединку, то вам не хватает считаных сантиметров для того, чтобы забить. Вы забиваете, если готовы.

Не лучший наш вечер. Соперник оказался сильнее, его можно поздравить. Победу в матче нужно заслужить. Мы не заслужили.

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Все комментарии
3ton
3ton
вчера в 15:33
Сразу видна значимость к этому кубку .
Все топы ставят вторые составы .
Может стоит отменить его
112910415
112910415
вчера в 13:02
слабы в коленках оказались
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:53
Да и не хотели, чего уж тут.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 12:52
Слишком уж Гвардиола подходит к кубку явно недооценивая соперника. Не понятно дойти до 1.4 и в матче з соперником в несколько раз ниже тебя рангом выставить далек от основы состав. Игра на выезде кто бы там не был но ето 1.4. одним словом ето ошибка тренера как бы он не оправдывался. И я вообще не пойму с Холландом. В 1.32 с Челси вообще просидел на лавке. Вчера снова не в основе вышел на пол часа когда уже летели 2-0. Что за експерименты??? Игрок месяц отдыхал не играя на чемпионате мира. Молодой енергии полно. Почему не давать ему играть???? Вот совокупности со всеми этими факторами и получаются такие позорные вылеты. При этом пройдя Челси, Ливерпуль вылететь вторым составом от Саутгемптона. В том духе и продолжай.
Deville
Deville
вчера в 11:10
накупил лысый холандов и похоже МС останется в этом сезоне без трофеев, кубок лиги уже сдали, АПЛ отойдет Арсеналу, в ЛЧ снова не дойдут до финала где-нибудь вылетят, КА? но до него нужно еще дойти.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 11:00
Берегли силы перед матчем с МЮ, хотели обойтись полусоставом, потом все-таки пришлось выпустить тройку удалых, но святые уже не позволили
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:44
Не факт, что слили, до финала оставалась бы всего 1 игра.
А так, Пеп без лишних отмазок сказал.
Сварожич
Сварожич
вчера в 10:39
Много слов от Пепа... можно было бы обойтись одним "слили матч"
Гость
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