Энди Коул: «Я не стану утверждать, что Роналду был проблемой»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» поделился мнением об уходе из клуба.

Я не стану утверждать, что Роналду был проблемой, в футбольном клубе проблема может быть больше, чем один человек.

Говорят, что «Юнайтед» выбрал верный путь, избавившись от него, и теперь у них все будет хорошо. Но мне так не кажется, ибо трудности были и до того, как он пришел, и проблемы остаются после его ухода, несмотря на победную серию.

Слишком просто считать Роналду главным злодеем, когда очевидно, что есть и другие вопросы. Если они проиграют несколько поединков, кого они в таком случае будут винить? Тогда обвинять Роналду больше не получится.

Роналду был фантастическим футболистом, и я бы хотел видеть иной конец у этой истории.