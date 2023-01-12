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Энди Коул: «Я не стану утверждать, что Роналду был проблемой»

вчера, 15:28

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Энди Коул поделился мнением об уходе Криштиану Роналду из клуба.

Я не стану утверждать, что Роналду был проблемой, в футбольном клубе проблема может быть больше, чем один человек.

Говорят, что «Юнайтед» выбрал верный путь, избавившись от него, и теперь у них все будет хорошо. Но мне так не кажется, ибо трудности были и до того, как он пришел, и проблемы остаются после его ухода, несмотря на победную серию.

Слишком просто считать Роналду главным злодеем, когда очевидно, что есть и другие вопросы. Если они проиграют несколько поединков, кого они в таком случае будут винить? Тогда обвинять Роналду больше не получится.

Роналду был фантастическим футболистом, и я бы хотел видеть иной конец у этой истории.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 21:16
Но и не усилил - добавил Коул.
протон
протон
вчера в 20:57
Роналду есть Роналду, хоть что бы не говорили в комментариях. МЮ времен Фергюсона был величайшим и там играл Роналду. Сейчас не слепилось и что? Роналду остался Роналду и это подтверждает новый контракт. А вот где окажется МЮ большой вопрос. Промежуточные победы значат мало. Итог покажет кто есть.

"Слишком просто делать Роналду козлом отпущения, когда очевидно, что есть и другие проблемы."
Самую большую проблему решили, теперь и за другие можно взяться.
"Если они проиграют пару матчей, кого они тогда будут винить?"
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
вчера в 16:38
Коул пьян и несёт бред..
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 16:22, ред.
МЮ ЛЧ-2008 с Роналду.15 лет прошло,ЛЧ все нет и не будет ближайшие 5-8 лет.Могут с середняком мс пообщаться на эту тему)))

Последняя победа в АПЛ-2013. 10 лет нет победы в АПЛ и не будет. Обвинять и правда не смогут теперь Роналду))))

МЮ как и аргентинская курва давно ЛЧ не видел, но того еще и опозорили 2-8)))
Gelious
Gelious
вчера в 16:04
Все именно так
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:47
Не всегда все срастается
Elliada
Elliada
вчера в 15:37
Один раз - случайность, два - совпадение, три уже закономерность. Ювентус, МЮ, сборная Португалия.
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