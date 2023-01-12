Энди Коул: «Я не стану утверждать, что Роналду был проблемой»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Энди Коул поделился мнением об уходе Криштиану Роналду из клуба.
Я не стану утверждать, что Роналду был проблемой, в футбольном клубе проблема может быть больше, чем один человек.
Говорят, что «Юнайтед» выбрал верный путь, избавившись от него, и теперь у них все будет хорошо. Но мне так не кажется, ибо трудности были и до того, как он пришел, и проблемы остаются после его ухода, несмотря на победную серию.
Слишком просто считать Роналду главным злодеем, когда очевидно, что есть и другие вопросы. Если они проиграют несколько поединков, кого они в таком случае будут винить? Тогда обвинять Роналду больше не получится.
Роналду был фантастическим футболистом, и я бы хотел видеть иной конец у этой истории.
"Слишком просто делать Роналду козлом отпущения, когда очевидно, что есть и другие проблемы."
Самую большую проблему решили, теперь и за другие можно взяться.
"Если они проиграют пару матчей, кого они тогда будут винить?"
"Слишком просто делать Роналду козлом отпущения, когда очевидно, что есть и другие проблемы."
Самую большую проблему решили, теперь и за другие можно взяться.
"Если они проиграют пару матчей, кого они тогда будут винить?"
Последняя победа в АПЛ-2013. 10 лет нет победы в АПЛ и не будет. Обвинять и правда не смогут теперь Роналду))))
МЮ как и аргентинская курва давно ЛЧ не видел, но того еще и опозорили 2-8)))
Последняя победа в АПЛ-2013. 10 лет нет победы в АПЛ и не будет. Обвинять и правда не смогут теперь Роналду))))
МЮ как и аргентинская курва давно ЛЧ не видел, но того еще и опозорили 2-8)))