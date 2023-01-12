Иньеста: «Воспоминания о 2010 годе всегда свежи»

Экс-игрок «Барселоны» поделился мнением о победе нападающего ПСЖ и национальной команды Аргентины на чемпионате мира.

Воспоминания о 2010 годе всегда свежи, а каждый раз, когда заканчивается мировое первенство, еще четче (в 2010 году Испания выиграла чемпионат мира в ЮАР , — прим. ред.);

Учитывая то, как Лео и Аргентина сыграли на мундиале в Катаре, победа абсолютно заслуженная. Месси был счастлив, одержав эту победу.