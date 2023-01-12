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Иньеста: «Воспоминания о 2010 годе всегда свежи»

вчера, 14:55

Экс-игрок «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о победе нападающего ПСЖ и национальной команды Аргентины на чемпионате мира.

Воспоминания о 2010 годе всегда свежи, а каждый раз, когда заканчивается мировое первенство, еще четче (в 2010 году Испания выиграла чемпионат мира в ЮАР, — прим. ред.);

Учитывая то, как Лео и Аргентина сыграли на мундиале в Катаре, победа абсолютно заслуженная. Месси был счастлив, одержав эту победу.

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протон
протон
вчера в 20:49
Великий футболист о Великом футболисте!
Великий Ини реально рад. Неплохо они вместе отжигали.
А вот Карлитос Тевес почему-то не особо. Чуть ли не за франков топил. Не понимаю - они вместе в сборной немало матчей вместе сыграли. Неужели банальная зависть? Не хочется подобное думать.
Больше всего в победе Аргентины мне понравилось то, что они все время играли от себя. Во всех матчах доминировали и победили более, чем заслужено. Матч с саудитами это нелепая случайность.
Я бы сказал так. Без Иньесты и Хави мы бы не видели такого Месси и наоборот. Каждый из этой легендарной троицы что то друг у друга почерпнул.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:45
Другого от Иньесты про дружка и не следовало ожидать услышать
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:09
Думается, что любой игрок, хоть раз в жизни добившийся какой-то значимой победы, будет помнить об этом всю жизнь.
Гость
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