«Челси» смог договориться об аренде Фелиша

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вчера, 19:13

Нападающий «Атлетико» близок к переходу в «Челси» на правах аренды.

Стоимость аренды составит 11 миллионов евро, эта сумма меньше, чем та, которая имелась в виду изначально. В текущем клубном сезоне Фелиш провел 14 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.