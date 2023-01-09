«Челси» смог договориться об аренде Фелиша

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш близок к переходу в «Челси» на правах аренды.
Стоимость аренды составит 11 миллионов евро, эта сумма меньше, чем та, которая имелась в виду изначально. В текущем клубном сезоне Фелиш провел 14 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.
Известно, что игроком интересовался и другой клуб АПЛ.
И для Челси это может быть спасением. В клубе нет ни одного забивающего джокера. Не знаю, что происходит, но Обамеянг выхолощен и еле ходит по полю, как-будто отбегал весь Чемпионат Мира. Тоже самое с Жоржиньо. Итальянец явно не в форме.
И для Челси это может быть спасением. В клубе нет ни одного забивающего джокера. Не знаю, что происходит, но Обамеянг выхолощен и еле ходит по полю, как-будто отбегал весь Чемпионат Мира. Тоже самое с Жоржиньо. Итальянец явно не в форме.