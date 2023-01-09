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«Челси» смог договориться об аренде Фелиша

вчера, 19:13

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш близок к переходу в «Челси» на правах аренды.

Стоимость аренды составит 11 миллионов евро, эта сумма меньше, чем та, которая имелась в виду изначально. В текущем клубном сезоне Фелиш провел 14 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

Известно, что игроком интересовался и другой клуб АПЛ.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:56
.
протон
протон
вчера в 23:31, ред.
Гарри Поттер и Орден Фелиша. Кажется по такому принципу выбирал себе проект Жоау.
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:14
Отличное продолжение карьеры для Фелиша. Уже много раз было сказано, что Атлетико не самый подходящий клуб для Жоау в тактическом плане. Подтверждал это и сам Фелиш. Теперь есть шанс показать себя в другом коллективе.

И для Челси это может быть спасением. В клубе нет ни одного забивающего джокера. Не знаю, что происходит, но Обамеянг выхолощен и еле ходит по полю, как-будто отбегал весь Чемпионат Мира. Тоже самое с Жоржиньо. Итальянец явно не в форме.
Цуцык
Цуцык
вчера в 21:21
Не эгоист, поздравляю. 11 из 127 отбили.
shlomo
shlomo
вчера в 19:38
Челси сейчас будет очень трудно гоко то заманить к себе
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