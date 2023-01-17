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Журналист Морган: «Титул „Арсенала“ в АПЛ — повод извиниться перед Роналду»

вчера, 22:48

Британский журналист Пирс Морган, взявший нашумевшее интервью у Криштиану Роналду, заявил, что наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг должен будет извиниться перед португальцем, если чемпионом Англии в этом сезоне станет «Арсенал».

Когда «Арсенал» победит, а «Юнайтед» — нет, потому что они избавились от GOAT (величайшего игрока всех времен — прим.), я ожидаю, что Эрик тен Хаг извинится перед Роналду за то шокирующее неуважение, которое он проявил по отношению к нему.

Напомним, что Роналду разорвал контракт с МЮ вскоре после того самого интервью, которое он дал Моргану.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:18
По всей видимости, парток неплохо отваливает ему на карман, раз этот "журналист" на каждом углу поёт дифирамбы нарциссу и обвиняет МЮ в его уходе.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:21
Я же сказал тебе я не верю суевериям, осьминогам вангам и т д. Ну а так я буду болеть за Милан. Мне Милан всегда нравился в Италии
СаняШумок
СаняШумок
сегодня в 10:02
а он смотрел статистику МЮ после ухода его гоата?
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 08:50
Сегодня игра Милан - Интер. Напоминаю, что это несчастье посетило Милан, поэтому они проиграют, как Бетис и Реал. Ставочку не забудь сделать
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 07:29
Рон ему карту пополнил? Решил напомнить о себе и своём хозяине очередными бреднями
112910415
112910415
сегодня в 05:29
сдельная система оплаты подводит этого несчастного Моргана !
инфоповодов нет, а тексты делать надо ! )
ManUnited87
ManUnited87
сегодня в 02:21
Там еще Аргентина ЧМ взяла,пусть Португалия тоже извиняется перед GOAT...логика жесть.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 00:41
Что за чушь несёт этот Морган…(
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
сегодня в 00:28
Моргоша явно пьёт... И давно.. Задолго до интервью... После него - частенько и апохмеляется...
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:21
Пирс Морган: «Когда мы [«Арсенал»] обыграем их в воскресенье, а затем выиграем чемпионат, и всё это после того, как они избавились от величайшего футболиста в истории (Роналду), я ожидаю, что тен Хаг встанет передо мной на колени и извинится».

Журналистка Лора: «Только сначала мы должны будем объяснить тен Хагу, кто вы такой».
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:13, ред.
Журналист Морган: «Титул „Арсенала“ в АПЛ — повод извиниться перед Роналду»
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:48
За 10 лет МЮ занимал два раза 2 е место и помоему 1 раз 3е место. Надеюсь в следующем году 1 место будет. Роналду тут непричем. Мю лихорадит давно. Задолго до Роналду.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:12
Непонятно причем здесь Арсенал со своим чемпионством
Elliada
Elliada
вчера в 23:11
Морган совсем с ума сошел. Какая связь между чемпионством Арсенала и изгнанием балласта? По-моему, МЮ единственная команда, которая нанесла поражение Арсеналу в этом сезоне. И сделала это без балласта.

До прихода балласта МЮ 3-е и 2-е места, с ним - 6-е место, без него - 3-е место.

По-моему, это очередная попытка Пирса напомнить о себе. Интервью было давно. О нем уже начинают забывать
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 22:57
Хрень сказал!
Гость
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