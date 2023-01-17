Журналист Морган: «Титул „Арсенала“ в АПЛ — повод извиниться перед Роналду»

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вчера, 22:48

Британский журналист Пирс Морган, взявший нашумевшее интервью у , заявил, что наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг должен будет извиниться перед португальцем, если чемпионом Англии в этом сезоне станет «Арсенал».

Когда «Арсенал» победит, а «Юнайтед» — нет, потому что они избавились от GOAT (величайшего игрока всех времен — прим.), я ожидаю, что Эрик тен Хаг извинится перед Роналду за то шокирующее неуважение, которое он проявил по отношению к нему.