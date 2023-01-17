Журналист Морган: «Титул „Арсенала“ в АПЛ — повод извиниться перед Роналду»

Британский журналист Пирс Морган, взявший нашумевшее интервью у Криштиану Роналду, заявил, что наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг должен будет извиниться перед португальцем, если чемпионом Англии в этом сезоне станет «Арсенал».
Когда «Арсенал» победит, а «Юнайтед» — нет, потому что они избавились от GOAT (величайшего игрока всех времен — прим.), я ожидаю, что Эрик тен Хаг извинится перед Роналду за то шокирующее неуважение, которое он проявил по отношению к нему.
Напомним, что Роналду разорвал контракт с МЮ вскоре после того самого интервью, которое он дал Моргану.
инфоповодов нет, а тексты делать надо ! )
инфоповодов нет, а тексты делать надо ! )
Журналистка Лора: «Только сначала мы должны будем объяснить тен Хагу, кто вы такой».
Журналистка Лора: «Только сначала мы должны будем объяснить тен Хагу, кто вы такой».
https://www.youtube.com/watch?v=d1vRLfuF-wM
До прихода балласта МЮ 3-е и 2-е места, с ним - 6-е место, без него - 3-е место.
По-моему, это очередная попытка Пирса напомнить о себе. Интервью было давно. О нем уже начинают забывать
До прихода балласта МЮ 3-е и 2-е места, с ним - 6-е место, без него - 3-е место.
По-моему, это очередная попытка Пирса напомнить о себе. Интервью было давно. О нем уже начинают забывать