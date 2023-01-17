Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Паркер: «Антони нужно научиться бороться и верить в себя»

вчера, 14:25

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер поделился мнением о текущем уровне выступлений нападающего «дьяволов» Антони.

Антони пока что неплохо играет за «Ман Юнайтед». Он не проявил себя блестяще, но он еще молод, ему нужно время на адаптацию к АПЛ. Но, честно говоря, мне кажется, что большая часть поклонников команды разочарована его игрой. Они ожидали увидеть несколько иного исполнителя.

Они думали, что он окажется очень быстрым, защитники не смогут угнаться за ним, но это не так. Полагаю, он медленно думает, на поле он не смотрится по-взрослому. Ему нужно научиться бороться и верить в себя, поскольку этот игрок способен стать очень хорошим вингером для МЮ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ван Гал: «„Манчестер Юнайтед“ – тяжелейший период в моей карьере»
Сегодня, 11:38
Клопп: «Кажется, что вкуса победы и хорошей игры мы очень давно не ощущали»
Сегодня, 08:41
Тренер Аргентины Скалони выбрал лучшего между Месси и Марадоной
Вчера, 23:33
Журналист Морган: «Титул „Арсенала“ в АПЛ — повод извиниться перед Роналду»
Вчера, 22:48
Холанд рассказал о своей главной цели в сборной Норвегии
Вчера, 21:13
Кассано: «Если бы я был болельщиком „Ювентуса“, мне было бы стыдно»
Вчера, 13:02
Все комментарии
Ziza Woor
Ziza Woor
вчера в 15:07
В АПЛ сложно играть, эта лига не для всех.
shlomo
shlomo
вчера в 14:55
Думаю, что соглашусь с Полом.... сложно быстро адаптироваться в АПЛ
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 