Паркер: «Антони нужно научиться бороться и верить в себя»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о текущем уровне выступлений нападающего «дьяволов» .

Антони пока что неплохо играет за «Ман Юнайтед». Он не проявил себя блестяще, но он еще молод, ему нужно время на адаптацию к АПЛ . Но, честно говоря, мне кажется, что большая часть поклонников команды разочарована его игрой. Они ожидали увидеть несколько иного исполнителя.