Паркер: «Антони нужно научиться бороться и верить в себя»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер поделился мнением о текущем уровне выступлений нападающего «дьяволов» Антони.
Антони пока что неплохо играет за «Ман Юнайтед». Он не проявил себя блестяще, но он еще молод, ему нужно время на адаптацию к АПЛ. Но, честно говоря, мне кажется, что большая часть поклонников команды разочарована его игрой. Они ожидали увидеть несколько иного исполнителя.
Они думали, что он окажется очень быстрым, защитники не смогут угнаться за ним, но это не так. Полагаю, он медленно думает, на поле он не смотрится по-взрослому. Ему нужно научиться бороться и верить в себя, поскольку этот игрок способен стать очень хорошим вингером для МЮ.