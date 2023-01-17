Кассано: «Если бы я был болельщиком „Ювентуса“, мне было бы стыдно»

Экс-игрок сборной Италии выступил с критикой в адрес главного тренера «Ювентуса» .

Матч «Наполи»– «Ювентус» (5:1) показал текущую ситуацию. Футбол «Наполи»– пламенный, замечательный, качественный, он меня радует.

Но на бумаге «Наполи» намного слабее «Ювентуса». Спаллетти – гений, он выполнил огромную работу.

В команде Аллегри много чемпионов, а он думает лишь об обороне. Он никак не заслужил восьми побед подряд, ведь часто «Ювентус» забивал в самом конце. А когда попадается коллектив на уровень выше, чем «Удинезе» и «Кремонезе», он получает 5 голов.

Если бы я был болельщиком «Ювентуса», мне было бы стыдно за тренера. «Ювентус» — один из лучших клубов мира, ему нельзя производить столь дурное впечатление и получать пять мячей в матче с конкурентом. Тренер не понимает, где он работает.