Кассано: «Если бы я был болельщиком „Ювентуса“, мне было бы стыдно»

Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано выступил с критикой в адрес главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
Матч «Наполи»– «Ювентус» (5:1) показал текущую ситуацию. Футбол «Наполи»– пламенный, замечательный, качественный, он меня радует.
Но на бумаге «Наполи» намного слабее «Ювентуса». Спаллетти – гений, он выполнил огромную работу.
В команде Аллегри много чемпионов, а он думает лишь об обороне. Он никак не заслужил восьми побед подряд, ведь часто «Ювентус» забивал в самом конце. А когда попадается коллектив на уровень выше, чем «Удинезе» и «Кремонезе», он получает 5 голов.
Если бы я был болельщиком «Ювентуса», мне было бы стыдно за тренера. «Ювентус» — один из лучших клубов мира, ему нельзя производить столь дурное впечатление и получать пять мячей в матче с конкурентом. Тренер не понимает, где он работает.
Без идей, без желания победить, без запасного плана, подставившись под сильные стороны Наполи.
Реально печально.
Юве сейчас и близко не европейский топ. ЛЧ все показала.
Состав? Тоже нет. В центре Рабьо с пионеротрядом, в защите Бремер с Сандро. В нападении Ди Мария в возрасте дожития и Милик... Уровень ровно плейофф ЛЕ.
Что конечно не отменяет того, что другой тренер мог бы дать другой результат.
Пусть Спаллетти и его команда в
этом сезоне станет чемпионами. Они заслужили его.
Без идей, без желания победить, без запасного плана, подставившись под сильные стороны Наполи.
Реально печально.
Юве сейчас и близко не европейский топ. ЛЧ все показала.
Состав? Тоже нет. В центре Рабьо с пионеротрядом, в защите Бремер с Сандро. В нападении Ди Мария в возрасте дожития и Милик... Уровень ровно плейофф ЛЕ.
Что конечно не отменяет того, что другой тренер мог бы дать другой результат.
Пусть Спаллетти и его команда в
этом сезоне станет чемпионами. Они заслужили его.
Аллегри вообще, самая большая проблема для Юве !((
Пора бы уже задуматься руководству к радикальному решению сея проблемы и попрощаться с "гением" Аллегри.
Аллегри вообще, самая большая проблема для Юве !((
Пора бы уже задуматься руководству к радикальному решению сея проблемы и попрощаться с "гением" Аллегри.