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Кассано: «Если бы я был болельщиком „Ювентуса“, мне было бы стыдно»

вчера, 13:02

Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано выступил с критикой в адрес главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Матч «Наполи»– «Ювентус» (5:1) показал текущую ситуацию. Футбол «Наполи»– пламенный, замечательный, качественный, он меня радует.

Но на бумаге «Наполи» намного слабее «Ювентуса». Спаллетти – гений, он выполнил огромную работу.

В команде Аллегри много чемпионов, а он думает лишь об обороне. Он никак не заслужил восьми побед подряд, ведь часто «Ювентус» забивал в самом конце. А когда попадается коллектив на уровень выше, чем «Удинезе» и «Кремонезе», он получает 5 голов.

Если бы я был болельщиком «Ювентуса», мне было бы стыдно за тренера. «Ювентус» — один из лучших клубов мира, ему нельзя производить столь дурное впечатление и получать пять мячей в матче с конкурентом. Тренер не понимает, где он работает.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:27
Да любая команда может 5 мячей получить от конкурента, всякое случается, вопрос как их получать.
Без идей, без желания победить, без запасного плана, подставившись под сильные стороны Наполи.
Реально печально.
Юве сейчас и близко не европейский топ. ЛЧ все показала.
Состав? Тоже нет. В центре Рабьо с пионеротрядом, в защите Бремер с Сандро. В нападении Ди Мария в возрасте дожития и Милик... Уровень ровно плейофф ЛЕ.
Что конечно не отменяет того, что другой тренер мог бы дать другой результат.

Пусть Спаллетти и его команда в
этом сезоне станет чемпионами. Они заслужили его.
BagioR
BagioR
вчера в 19:18
Нам не стыдно за тренера, нас тошнит от него
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:43
Стыдно – у кого видно.
ballak144
ballak144
вчера в 16:01
Золотые слова, и нам тоже стыдно за такого тренера!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:27, ред.
Всё правильно сказано. На сто процентов согласен.
Аллегри вообще, самая большая проблема для Юве !((
Пора бы уже задуматься руководству к радикальному решению сея проблемы и попрощаться с "гением" Аллегри.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:59
Как только туда Роналду перешёл и до сих пор,мне за Юве стыдно
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 13:28
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:24
    За результат всегда спрос с тренера...
    Гость
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