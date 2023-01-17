Холанд рассказал о своей главной цели в сборной Норвегии

Норвежский форвард «Манчестер Сити» рассказал о том, какую задачу ставит перед собой в национальной команде.

Норвегия — маленькая страна. У нас всего 5,5 миллионов жителей. Или даже меньше. Но мы уже видели, как небольшие страны добивались на чемпионате мира неимоверных вещей. Мы надеемся попасть на турнир в 2026 году. Это моя самая главная цель со сборной. Но я рассчитываю, что мы не просто попадем туда, но и сыграем в плей-офф.