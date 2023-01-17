Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2026

Холанд рассказал о своей главной цели в сборной Норвегии

вчера, 21:13

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о том, какую задачу ставит перед собой в национальной команде.

Норвегия — маленькая страна. У нас всего 5,5 миллионов жителей. Или даже меньше. Но мы уже видели, как небольшие страны добивались на чемпионате мира неимоверных вещей. Мы надеемся попасть на турнир в 2026 году. Это моя самая главная цель со сборной. Но я рассчитываю, что мы не просто попадем туда, но и сыграем в плей-офф.

Норвегия последний раз играла на ЧМ в 1998 году. Тогда команда вышла из группы, обыграв Бразилию 2:1, и в 1/8 финала уступила Италии 0:1.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ван Гал: «„Манчестер Юнайтед“ – тяжелейший период в моей карьере»
Сегодня, 11:38
Клопп: «Кажется, что вкуса победы и хорошей игры мы очень давно не ощущали»
Сегодня, 08:41
Тренер Аргентины Скалони выбрал лучшего между Месси и Марадоной
Вчера, 23:33
Журналист Морган: «Титул „Арсенала“ в АПЛ — повод извиниться перед Роналду»
Вчера, 22:48
Паркер: «Антони нужно научиться бороться и верить в себя»
Вчера, 14:25
Кассано: «Если бы я был болельщиком „Ювентуса“, мне было бы стыдно»
Вчера, 13:02
Сортировать
Все комментарии
Ларс
Ларс
сегодня в 09:23, ред.
Вполне возможно, что вскоре настанет очередь сборной Норвегии приятно удивлять футбольный мир. У каждой сборной, даже топовой, бывают периоды взлётов и падений. А уж когда средняя сборная выстреливает, имея в составе сильное поколение - вдвойне приятно. Вспомнить тех же болгар в начале 90-х. Замечательный коллектив. И таких примеров много! Как знать, может быть норвежцам удастся выстрелить надолго. Глядя на Холанда с Эдегором часть норвежских мальчишек наверняка захочет сменить лыжи на бутсы. Удачи Норвегии!
minai
minai
вчера в 23:22
" .. или даже меньше " На одного футболиста, который сменит гражданство ?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:10
Парень ерундой страдает. Норвегия это страна лыжного спорта. Футбол - не их стезя. Сделал бы второе гражданство, например германское, и выступал бы там в сборной. Неужели все вокруг него такие глупые, что подсказать подобное некому ?!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:37
Желания и мечты хорошие,осталось выполнить.
Evgeniy09
Evgeniy09
вчера в 21:41
Должны же когда-то и норвежцы не проваливаться в отборах. С 2000 года их не было на крупных турнирах. Сейчас есть Холанд, Эдегор, другие крепкие и перспективные футболисты. Самое время
d9dd6mzp4seu
d9dd6mzp4seu
вчера в 21:33
Планы хорошие, но будет очень не легко
GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN
вчера в 21:29
Хорошо что Холанд верит в свою сборную. Удачи.
shlomo
shlomo
вчера в 21:17
Ничего ему в сборной не светит...нужно покоять другое...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 