Ришарлисон — о неудаче на ЧМ: «Это шок, хуже, чем потерять члена семьи»

Форвард «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон признался, что очень тяжело переживает неудачу на ЧМ-2022.
«Пентакампеоны» вылетели в 1/4 финала.
Это шок, хуже, чем потерять члена семьи. Мне было очень сложно прийти в себя. Даже сейчас, когда я смотрю какие-то видео того турнира, мне становится очень грустно. Но нужно двигаться вперед. Я молод, и я думаю, что еще смогу сыграть на одном-двух мундиалях.
Ибо с тату он не так глупо выглядит...как во время интервью....
Ибо с тату он не так глупо выглядит...как во время интервью....
Футбол великая игра но это всего лишь игра! Даже жизнь домашнего питомца важнее него, не говоря уже о жизни человека, тем более близкого.
Чтоб чуть лучше понять Ришарлисона, прочитайте статью про вратаря сборной Бразилии.
В одном из интервью голкипер отметил: «У нас в Бразилии нет смертной казни, и за самое тяжелое преступление можно получить максимум тридцать лет. А меня после гола Гиджи, похоже, приговорили к пожизненному заключению. Пожалуй, только смерть станет для меня своеобразной амнистией». 7 апреля 2000-го Бог помиловал Барбозу и забрал его к себе.
Футбол великая игра но это всего лишь игра! Даже жизнь домашнего питомца важнее него, не говоря уже о жизни человека, тем более близкого.
Чтоб чуть лучше понять Ришарлисона, прочитайте статью про вратаря сборной Бразилии.
В одном из интервью голкипер отметил: «У нас в Бразилии нет смертной казни, и за самое тяжелое преступление можно получить максимум тридцать лет. А меня после гола Гиджи, похоже, приговорили к пожизненному заключению. Пожалуй, только смерть станет для меня своеобразной амнистией». 7 апреля 2000-го Бог помиловал Барбозу и забрал его к себе.
Я понимаю для многих бразильцев в том числе для него игра больше чем жизнь, он же вырос в трущобах, каждый день видел грязь и смерть с детства, а футбол стал смыслом и возможностью выбраться.
Но ничто не сравнится с той болью, когда теряешь члена семьи.
Недалекий однако. Если усердно работать , то тебя вызовут в сборную и через 4 года можно попробовать снова, а вот близкого тебе человека не вернут через 4 года
Я понимаю для многих бразильцев в том числе для него игра больше чем жизнь, он же вырос в трущобах, каждый день видел грязь и смерть с детства, а футбол стал смыслом и возможностью выбраться.
Но ничто не сравнится с той болью, когда теряешь члена семьи.
Недалекий однако. Если усердно работать , то тебя вызовут в сборную и через 4 года можно попробовать снова, а вот близкого тебе человека не вернут через 4 года