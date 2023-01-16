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Ришарлисон — о неудаче на ЧМ: «Это шок, хуже, чем потерять члена семьи»

вчера, 21:43

Форвард «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон признался, что очень тяжело переживает неудачу на ЧМ-2022.

«Пентакампеоны» вылетели в 1/4 финала.

Это шок, хуже, чем потерять члена семьи. Мне было очень сложно прийти в себя. Даже сейчас, когда я смотрю какие-то видео того турнира, мне становится очень грустно. Но нужно двигаться вперед. Я молод, и я думаю, что еще смогу сыграть на одном-двух мундиалях.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:11
Лучше б Неймар ему 30 тыщ евро не за сведение татуировки заплатил...а за молчание...
Ибо с тату он не так глупо выглядит...как во время интервью....
Loko57
Loko57 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:19
Многие вообще не задумываются какую чушь несут.
Владимир Коробов
Владимир Коробов
сегодня в 00:40
Все же надеюсь, что перевод корявый или аатор выдал желаемое за действительное. Ну или вызывайте санитара.
протон
протон
сегодня в 00:13
Что это за сравнения: ,что может быть хуже потери близкого человека? Футбол это только игра и деньги!!!!! А жизнь бесценна!!!!!!!
Футбол великая игра но это всего лишь игра! Даже жизнь домашнего питомца важнее него, не говоря уже о жизни человека, тем более близкого.

Чтоб чуть лучше понять Ришарлисона, прочитайте статью про вратаря сборной Бразилии.
В одном из интервью голкипер отметил: «У нас в Бразилии нет смертной казни, и за самое тяжелое преступление можно получить максимум тридцать лет. А меня после гола Гиджи, похоже, приговорили к пожизненному заключению. Пожалуй, только смерть станет для меня своеобразной амнистией». 7 апреля 2000-го Бог помиловал Барбозу и забрал его к себе.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:11
Как можно ставить простую игру выше человеческой жизни, даже если ты бразилец?
Я понимаю для многих бразильцев в том числе для него игра больше чем жизнь, он же вырос в трущобах, каждый день видел грязь и смерть с детства, а футбол стал смыслом и возможностью выбраться.
Но ничто не сравнится с той болью, когда теряешь члена семьи.
Недалекий однако. Если усердно работать , то тебя вызовут в сборную и через 4 года можно попробовать снова, а вот близкого тебе человека не вернут через 4 года
Dudikoff
Dudikoff
сегодня в 00:00
Вот смотришь на него, на поведение на поле. Думаешь, скудоумный или темперамент? А тут на тебе - интервью и все точки расставлены
Loko57
Loko57
вчера в 22:56
Тупее не скажешь! Полный идиот...
dikalot
dikalot ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 22:55
Согласен, фанатизм плохо для человека.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:16
Экий клинический идиот!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:16
Охренел что ли?
Elliada
Elliada
вчера в 21:51
Вылететь из ЧМ хуже, чем потерять члена семьи? Краска для волос в мозг пропиталась?
Гость
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