Ришарлисон — о неудаче на ЧМ: «Это шок, хуже, чем потерять члена семьи»

Форвард «Тоттенхэма» и сборной Бразилии признался, что очень тяжело переживает неудачу на ЧМ -2022.

«Пентакампеоны» вылетели в 1/4 финала.

Это шок, хуже, чем потерять члена семьи. Мне было очень сложно прийти в себя. Даже сейчас, когда я смотрю какие-то видео того турнира, мне становится очень грустно. Но нужно двигаться вперед. Я молод, и я думаю, что еще смогу сыграть на одном-двух мундиалях.