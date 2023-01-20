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Петржела: «В Премьер-Лиге для Дзюбы нет места»

сегодня, 17:53

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о текущем состоянии карьеры экс-нападающего «сине-бело-голубых» Артема Дзюбы.

Отказ «Торпедо» — сильный удар по самолюбию Дзюбы? Да, это сильный удар. Для него лучше было играть в Первой лиге. В РПЛ для него нет места.

Он уже не играл в основном составе «Зенита», поэтому ушел в Турцию. Я уже говорил, что в Турции он играть не будет – там другой футбол. Современный футбол – это скорость. А Дзюбе этого не хватает.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:52
Петржела знает всё,так как он "понад усё"...
lotsman
lotsman
сегодня в 19:13
Надо же, глаза всем открыл. А мы и понять не могли, что Дзюбе нет места в РПЛ.
112910415
112910415
сегодня в 19:12
пора мемуары писать
Zak11
Zak11
сегодня в 18:45
Мне кажется Дзюба просто завершит карьеру. Он походу устал в футбол играть
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:28
Время неумолимо...
Сначала тебе нет места в основе Зенита....потом ты не нужен в Турции...потом от тебя отмахивается Торпедо...затем ты неинтересен даже ФНЛ...а потом ты уже Петржела....сидишь и говоришь никому не интересные очевидности....
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:20
Короче лучшему бомбардиру не нашлось место ,а причину знает только он
Futurista
Futurista
сегодня в 18:20
Властимилу Дзюба не мил...
Ziza Woor
Ziza Woor
сегодня в 18:13
Дзюба Артём не будет играть в РПЛ.
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