Петржела: «В Премьер-Лиге для Дзюбы нет места»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о текущем состоянии карьеры экс-нападающего «сине-бело-голубых» Артема Дзюбы.
Отказ «Торпедо» — сильный удар по самолюбию Дзюбы? Да, это сильный удар. Для него лучше было играть в Первой лиге. В РПЛ для него нет места.
Он уже не играл в основном составе «Зенита», поэтому ушел в Турцию. Я уже говорил, что в Турции он играть не будет – там другой футбол. Современный футбол – это скорость. А Дзюбе этого не хватает.
Сначала тебе нет места в основе Зенита....потом ты не нужен в Турции...потом от тебя отмахивается Торпедо...затем ты неинтересен даже ФНЛ...а потом ты уже Петржела....сидишь и говоришь никому не интересные очевидности....
Сначала тебе нет места в основе Зенита....потом ты не нужен в Турции...потом от тебя отмахивается Торпедо...затем ты неинтересен даже ФНЛ...а потом ты уже Петржела....сидишь и говоришь никому не интересные очевидности....