Петржела: «В Премьер-Лиге для Дзюбы нет места»

Бывший тренер «Зенита» поделился мнением о текущем состоянии карьеры экс-нападающего «сине-бело-голубых» .

Отказ «Торпедо» — сильный удар по самолюбию Дзюбы? Да, это сильный удар. Для него лучше было играть в Первой лиге. В РПЛ для него нет места.

Он уже не играл в основном составе «Зенита», поэтому ушел в Турцию. Я уже говорил, что в Турции он играть не будет – там другой футбол. Современный футбол – это скорость. А Дзюбе этого не хватает.