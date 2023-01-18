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Фердинанд сравнил Каземиро и Партея

вчера, 15:24

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сравнил игрока «дьяволов» Каземиро и футболиста «Арсенала» Томаса Партея.

Если рассуждать об их значимости для своих коллективов... Можно поспорить, что в целом они примерно одинаковы. Но если изучить статистику Каземиро, то он во всем превосходит Партея.

Партей не так силен в обороне, чтобы выполнять ту работу, которую делает Каземиро в «Манчестер Юнайтед». Томас не смог бы так влиять на оборону «Ман Юнайтед».

Но с мячом он действует активнее. Партей управляет игрой «Арсенала». Его пасы шикарны.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:44
Помню как гнали на Партея вначале карьеры в АПЛ
Горец М Сефербеков
Горец М Сефербеков ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:56
Это называется 30л в лужу 😉🤣🤣🤣🤣
shlomo
shlomo
вчера в 16:01
У каждого из них есть свои сильные и слабые стороны... не понимаю зачем он их сравнивал.....
Гость
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