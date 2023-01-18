Фердинанд сравнил Каземиро и Партея

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» сравнил игрока «дьяволов» и футболиста «Арсенала» .

Если рассуждать об их значимости для своих коллективов... Можно поспорить, что в целом они примерно одинаковы. Но если изучить статистику Каземиро, то он во всем превосходит Партея.

Партей не так силен в обороне, чтобы выполнять ту работу, которую делает Каземиро в «Манчестер Юнайтед». Томас не смог бы так влиять на оборону «Ман Юнайтед».

Но с мячом он действует активнее. Партей управляет игрой «Арсенала». Его пасы шикарны.