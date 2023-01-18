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вчера, 11:38

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» посетовал на то, что в английском клубе он не мог купить футболистов, которые ему были нужны.

Это непостижимо. Я трудился в самом богатом клубе мира, а у меня не было возможности купить игроков, которые мне были нужны. «Манчестер Юнайтед» – тяжелейший период в моей карьере. Я пришел, чтобы стать менеджером, но меня ждали лишь разочарования. Большинству футболистов было за 30. И мне пришлось справляться с этим. Руни тоже было около 30 лет.