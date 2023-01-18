Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал посетовал на то, что в английском клубе он не мог купить футболистов, которые ему были нужны.
Это непостижимо. Я трудился в самом богатом клубе мира, а у меня не было возможности купить игроков, которые мне были нужны.
«Манчестер Юнайтед» – тяжелейший период в моей карьере. Я пришел, чтобы стать менеджером, но меня ждали лишь разочарования. Большинству футболистов было за 30. И мне пришлось справляться с этим. Руни тоже было около 30 лет.
Известно, что во время работы ван Гала «дьяволы» не смогли приобрести Матса Хуммельса, Садио Мане, Серхио Рамоса и Роберта Левандовского. Помимо этого, МЮ не удалось подписать нападающего «Баварии» Томаса Мюллера, но недавно клуб вернулся к этому варианту.
Хорошо первые 2 лч реал выиграл на старом багаже но там 3 лч. Одна из лучших команд в истории футбола Барселона 2009 -2015 не смогла выиграть даже 2 раза подряд. Даже в финале не были 2 раза подряд
Хорошо первые 2 лч реал выиграл на старом багаже но там 3 лч. Одна из лучших команд в истории футбола Барселона 2009 -2015 не смогла выиграть даже 2 раза подряд. Даже в финале не были 2 раза подряд