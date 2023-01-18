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Ван Гал: «„Манчестер Юнайтед“ – тяжелейший период в моей карьере»

вчера, 11:38

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал посетовал на то, что в английском клубе он не мог купить футболистов, которые ему были нужны.

Это непостижимо. Я трудился в самом богатом клубе мира, а у меня не было возможности купить игроков, которые мне были нужны.

«Манчестер Юнайтед» – тяжелейший период в моей карьере. Я пришел, чтобы стать менеджером, но меня ждали лишь разочарования. Большинству футболистов было за 30. И мне пришлось справляться с этим. Руни тоже было около 30 лет.

Известно, что во время работы ван Гала «дьяволы» не смогли приобрести Матса Хуммельса, Садио Мане, Серхио Рамоса и Роберта Левандовского. Помимо этого, МЮ не удалось подписать нападающего «Баварии» Томаса Мюллера, но недавно клуб вернулся к этому варианту.

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Все комментарии
Live_r_pool
Live_r_pool ответ YGGDRASILL911 (раскрыть)
вчера в 23:58
    112910415
    112910415
    вчера в 17:55
    ну и характерами не сошлись
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 15:41
    Луи пыхтел-пыхтел, но вышел пшик, а надеялись после физрука Мойеса!
    matrix333
    matrix333
    вчера в 14:20
    Манчестер Юнайдет был не его командой.
    dok66
    dok66
    вчера в 14:11
    Давно это было , и зачем это Луи вспоминает . После него чего только в МЮ не было .
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ YGGDRASILL911 (раскрыть)
    вчера в 13:50
    А причём тут Зидан вообще?

    Хорошо первые 2 лч реал выиграл на старом багаже но там 3 лч. Одна из лучших команд в истории футбола Барселона 2009 -2015 не смогла выиграть даже 2 раза подряд. Даже в финале не были 2 раза подряд
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    вчера в 13:42
    Приглашение Ван Гала в МЮ была серьезной ошибкой и для клуба являлось тяжелейшим периодом в их истории, который длился до текущего сезона. Наконец-то появился другой голландец, который постепенно пытается что-то улучшить в клубе.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 13:36, ред.
    Хороший тренер, но пенки сборную Голландии всё же надо учить бить. Вылеты по пенальти на мундиалях у подопечных Ван Гааля уже становятся печальной традицией.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 12:17
    adekvat
    adekvat
    вчера в 12:14
    Ерунда ты в Спартаке ещё не был, Манчестер раем бы показался
    YGGDRASILL911
    YGGDRASILL911
    вчера в 12:13
    Tяжелейший период в карьере... A Зидан ждал, чтобы другие создали Реал Мадрид, потом пришел и выиграл 3 ЛЧ подряд.
    Гость
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