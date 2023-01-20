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Гвардиола: «Сейчас у нас нет искры, но мы не должны жаловаться»

сегодня, 17:33
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал свою команду после победы над «Тоттенхэмом» (4:2).

Как мы смогли вернуться в игру? Это моя обязанность, часть моей работы. Я хочу вернуть наших болельщиков, мне хочется, чтобы они были с нами. Я говорю сейчас не о тех фанатах, которые приходят на выездные матчи, – они лучшие, а о тех, кто посещает игры на «Этихад Стэдиум». Во время каждого углового, каждого действия нам нужна поддержка. Необходимо их вернуть, но сейчас все нормально.

Премьер-Лига не ждет. Мы соревнуемся с «Арсеналом», и у них есть искра. Они 20 лет не брали титул чемпионов АПЛ, и каждый футболист в их команде знает, что станет частью истории в случае победы. Так мы чувствовали себя, когда выигрывали АПЛ в первый раз, когда били все рекорды и побеждали в лиге во второй раз подряд.

Сейчас у нас нет искры, но мы не должны жаловаться. Я просто объяснил, каков порядок вещей. А соперники не теряют времени. Разумеется, я недоволен. Я не узнаю свою команду. У моего коллектива всегда есть стремление, желание и все необходимое.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 21:31
Мне кажется в команде не хватает настоящего капитана, по типу Фернандиньо, который в последние свой годы в Сити вдохновлял команду в кризисные моменты.
Тот кто сможет с каждым провести диалог, поговорить и настроить. Этим должен заняться капитан, а не тренер.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:28
Какая тебе искра нужна....с составом на полтора миллиарда...???
drug01
drug01
сегодня в 17:51
Пора вспоминать свою боевую игру
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 17:46
Есть, а второй тайм это огонь. Сити снова в деле.
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