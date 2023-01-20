Гвардиола: «Сейчас у нас нет искры, но мы не должны жаловаться»

Главный тренер «Манчестер Сити» раскритиковал свою команду после победы над «Тоттенхэмом» (4:2).

Как мы смогли вернуться в игру? Это моя обязанность, часть моей работы. Я хочу вернуть наших болельщиков, мне хочется, чтобы они были с нами. Я говорю сейчас не о тех фанатах, которые приходят на выездные матчи, – они лучшие, а о тех, кто посещает игры на «Этихад Стэдиум». Во время каждого углового, каждого действия нам нужна поддержка. Необходимо их вернуть, но сейчас все нормально.

Премьер-Лига не ждет. Мы соревнуемся с «Арсеналом», и у них есть искра. Они 20 лет не брали титул чемпионов АПЛ , и каждый футболист в их команде знает, что станет частью истории в случае победы. Так мы чувствовали себя, когда выигрывали АПЛ в первый раз, когда били все рекорды и побеждали в лиге во второй раз подряд.

Сейчас у нас нет искры, но мы не должны жаловаться. Я просто объяснил, каков порядок вещей. А соперники не теряют времени. Разумеется, я недоволен. Я не узнаю свою команду. У моего коллектива всегда есть стремление, желание и все необходимое.