Фергюсон поздравил Клоппа с достижением отметки в 1000 матчей

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» поздравил наставника «Ливерпуля» с достижением отметки в 1000 матчей в качестве тренера.

Сегодня «красные» сыграют с «Челси» в рамках 21-го тура АПЛ .

Я рад приветствовать Юргена Клоппа в клубе 1000. Юрген, несомненно, является одним из самых одарённых тренеров в мировом футболе. Преданность делу, страсть, которые Юрген привносит в эту роль, вдохновляют любого, кто стремится к карьере футбольного тренера. Многие трофеи, которые он уже выиграл за свою карьеру, в том числе Лигу чемпионов и Английскую Премьер-Лигу с «Ливерпулем», подтверждают его статус среди футбольной элиты.