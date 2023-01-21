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Фергюсон поздравил Клоппа с достижением отметки в 1000 матчей

сегодня, 12:59
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси15:30 Не начался

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поздравил наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа с достижением отметки в 1000 матчей в качестве тренера.

Сегодня «красные» сыграют с «Челси» в рамках 21-го тура АПЛ.

Я рад приветствовать Юргена Клоппа в клубе 1000. Юрген, несомненно, является одним из самых одарённых тренеров в мировом футболе. Преданность делу, страсть, которые Юрген привносит в эту роль, вдохновляют любого, кто стремится к карьере футбольного тренера. Многие трофеи, которые он уже выиграл за свою карьеру, в том числе Лигу чемпионов и Английскую Премьер-Лигу с «Ливерпулем», подтверждают его статус среди футбольной элиты.

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Все комментарии
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 13:24, ред.
Клопа тренер топ уровня. И это доказывал уже не в одном клубе. А 1000 матчей в таком юном можно сказать возрасте для тренера это действительно уникальное достижение. То ли ещё будет, можно ему пожелать удачи в его и так очень даже очень неплохой карьере в качестве тренера. А по количеству матчей в качестве тренера он наверняка побьет все рекорды. Которые были непоколебимы многие годы. И сегодня само собой ждём подарок команды к такому знаменательному матчу для их наставника!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:04
Хорошее достижение,поздравляем!!!
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 13:04
1000 матчей! Клопп! Ливерпуль должен победить Челси.
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