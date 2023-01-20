Рианчо: «Рассказов смог бы заиграть в европейском топ-клубе».

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова другого экс-рулевого «красно-белых» Массимо Карреры о том, что защитник Николай Рассказов по своему потенциалу мог бы стать игроком «Интера» или «Милана».
Я познакомился с Николаем, когда он был молодым футболистом с огромным потенциалом! Каррера полагает, что Рассказов смог бы играть даже в «Милане» или «Интере»? Считаю, что при определенных условиях и усердном труде он бы смог заиграть в европейском топ-клубе.
Ибо юмора у них не меньше...
Ибо юмора у них не меньше...