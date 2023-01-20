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Рианчо: «Рассказов смог бы заиграть в европейском топ-клубе»

вчера, 23:50

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова другого экс-рулевого «красно-белых» Массимо Карреры о том, что защитник Николай Рассказов по своему потенциалу мог бы стать игроком «Интера» или «Милана».

Я познакомился с Николаем, когда он был молодым футболистом с огромным потенциалом! Каррера полагает, что Рассказов смог бы играть даже в «Милане» или «Интере»? Считаю, что при определенных условиях и усердном труде он бы смог заиграть в европейском топ-клубе.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:30
Рианчо и Петржела должны вместе книгу написать...как Ильф и Петров...
Ибо юмора у них не меньше...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:42
Рианчо: «Рассказов смог бы заиграть в европейском топ-клубе».
Köln
Köln
сегодня в 00:35
Да конечно бы смог, 77 вопрос.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:12
Ну это Рианчо "хватил через край"!
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 00:11
Чего только о Рассказове не рассказывают)
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