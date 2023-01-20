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Алан Смит назвал причину, почему МЮ нужно сохранить Магуайра

сегодня, 19:45

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Алан Смит полагает, что клубу следует оставить в команде защитника Харри Магуайра.

Полагаю, что МЮ стоит сохранить Магуайра. Могу лишь говорить со стороны, но у него такой характер, который необходим в раздевалке. Иначе капитаном он бы не стал.

Он сильная личность, которая справится со всеми препятствиями. Не слышал от Магуайра какого-то нытья касательно того, что он не играет, он не говорил о желании уйти из «Юнайтед», это показатель его характера.

Он играет за «Манчестер Юнайтед» и является капитаном — это говорит о многом. Уверен, что настанут времена, когда он понадобится.

Ранее стало известно, что Магуайр может перейти в клуб из Лондона.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
сегодня в 23:12
Магвайер силён при стандартах , довольно подвижный для своих габаритов, быстро выходит в атаку , имеет опыт игр за сборную . Не сказать , чтобы рядовой игрок. Вернуть былую форму и подобрать тактические схемы и заиграет.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 21:30
Мага "Это гол" Горе капитан, с таким защитником, сопернику и нападающие не нужны, Мага всё сделает сам . ну или почти всё чтобы привезти
Гость
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