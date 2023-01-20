Алан Смит назвал причину, почему МЮ нужно сохранить Магуайра

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» полагает, что клубу следует оставить в команде защитника .

Полагаю, что МЮ стоит сохранить Магуайра. Могу лишь говорить со стороны, но у него такой характер, который необходим в раздевалке. Иначе капитаном он бы не стал.

Он сильная личность, которая справится со всеми препятствиями. Не слышал от Магуайра какого-то нытья касательно того, что он не играет, он не говорил о желании уйти из «Юнайтед», это показатель его характера.

Он играет за «Манчестер Юнайтед» и является капитаном — это говорит о многом. Уверен, что настанут времена, когда он понадобится.