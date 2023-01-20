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Тен Хаг: «„Арсенал“ заслужил своё нынешнее положение в лиге»

вчера, 23:24
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗавтра в 19:30 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед матчем АПЛ против «Арсенала» поделился ожиданиями от поединка.

«Арсенал» заслужил свое нынешнее положение в лиге. У них поставлена хорошая структурная игра, у команды есть победный менталитет и правильное отношение к работе внутри коллектива. Это помогает им находиться на вершине лиги.

Когда мы встречались с ними ранее, уже было видно, что их тренерский подход эффективен. В ходе первой части сезона они стали еще сильнее. Их командный дух восхищает. Коллектив на ходу. Но лишь от нас зависит то, сможем ли мы остановить их. И мы приложим для этого все усилия.

Мы понимаем, как необходимо действовать. Нужно хорошо проявить себя. Если у нас это получится, то будет шанс на положительный результат.

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Все комментарии
GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN
сегодня в 02:24
Конечно заслужил, больше чем Ман Сити, Ливерпуль, МЮ, Челси.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 00:15
Они хотят выиграть, поэтому нам надо будет хорошо играть весь матч. Если мы забьем больше голов, чем они, тогда победим.
Elliada
Elliada
вчера в 23:44
Первые три строчки таблицы в АПЛ занимают Гвардиола и 2 его ученика. Пеп хороший учитель и может ими гордиться. Но всё же он мастер, поэтому АПЛ за Сити.
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