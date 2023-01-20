Тен Хаг: «„Арсенал“ заслужил своё нынешнее положение в лиге»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» перед матчем АПЛ против «Арсенала» поделился ожиданиями от поединка.

«Арсенал» заслужил свое нынешнее положение в лиге. У них поставлена хорошая структурная игра, у команды есть победный менталитет и правильное отношение к работе внутри коллектива. Это помогает им находиться на вершине лиги.

Когда мы встречались с ними ранее, уже было видно, что их тренерский подход эффективен. В ходе первой части сезона они стали еще сильнее. Их командный дух восхищает. Коллектив на ходу. Но лишь от нас зависит то, сможем ли мы остановить их. И мы приложим для этого все усилия.

Мы понимаем, как необходимо действовать. Нужно хорошо проявить себя. Если у нас это получится, то будет шанс на положительный результат.