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«Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» в центральном матче тура АПЛ

сегодня, 21:27
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

В матче 21-го тура чемпионата Англии «Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» (3:2).

Счет открыли гости на 17-й минуте, когда отличился Маркус Рэшфорд. «Канониры» сравняли на 24-й усилиями Эдварда Нкетиа.

На 53-й минуте «Арсенал» вышел вперед — забил Букайо Сака. Однако уже через 6 минут «Юнайтед» отыгрался. Мяч на свой счет записал Лисандро Мартинес. На 90-й минуте Нкетиа сделал дубль и принес лондонцам победу.

«Арсенал» после этой игры имеет 50 очков и лидирует в таблице, опережая идущий вторым «Ман Сити» на 5 баллов. «Манчестер Юнайтед» располагается 4-м с 39 баллами.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 23:48
Болельщиков Арсенала с заслуженной победой, игроки канониров больше хотели выиграть и добились своего. Юнайтед после своих забитых голов сразу же очень глубоко садился в оборону, за что и наказал Арсенал. Эдегор великолепен, сегодня был хорош не только в созидании, но и в отборах, боролся за каждый мяч.
Сака, Эдегор и Джака красавцы, конечно, как всегда
Но Зинченко офигенный матч выдал, особенно во втором тайме оч грамотно рулил игрой, и то в центр смещался(видимо, Артета просил), и в правый полуфланг, и возвращался на левый фланг, как при голе.
по второму тайму: арсенал уничтожал по игре МЮ на протяжении всего матча, но МЮ даже каким-то чудом умудрился заковырять два гола. Артета опоздал с заменой, но Троссард сумел даже за 10 минут организовать победный гол, Арсенал победил абсолютно заслуженно.
протон
протон
сегодня в 23:45
Нкетиа, Сака и Зинченко, 10 из 10 за эту игру. Просто топище!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 23:39
Не ожидал от МЮ такой прыти...
Одна из лучших игр с обеих сторон.
witynchik
witynchik
сегодня в 23:03
Классное противостояние!
Арсенал мощен
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 22:58
Очень рад за Арсенал. Долго ждали такой атмосферы в команде, теперь она есть))
ABir
ABir
сегодня в 22:30
Жаль , что МЮ проиграл, они не заслуживали поражения. Но Канониры заслужили эту победу, сражаясь до последней минуты
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 21:58
Конечно Видна тренерская рука ЭТХ. Конечно команда еще сырая, но виден прогресс, полсостава этого МЮ хоронили перед сезоном. И конечно усталость МЮ ,3 дня назад играли, а у Арсенала была неделя отдыха.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 21:56
Хороший матч. Жаль проиграли, нам нужно работать над составом, но а Арсеналу удачи в борьбе за чемпионство
Ice van Reed
Ice van Reed ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 21:53, ред.
Ты кого ДОБИЛом обозвал?!)))
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 21:50
Поздравляю всех болельщиков Арсенала с победой! Ура!
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 21:48, ред.
Весёлый матч.. Хороша физическая готовность Арсенала... МЮ был небезнадежен... Непонятно что делал на поле господин "Эй, Месси"... Сака и Рэшфорд хороши... Мартинес зверь... Теперь понимаешь почему арги чемпионы... Догнать канониров будет сложно... Но можно... И сделать это может только МС...
DXTK
DXTK
сегодня в 21:47
ААААААА.....не могу в это поверить все же Арсенал добил МЮ и идет к титулу. У меня нету слов.........

PS ну почему Тоттенхэм так не может, вроде есть и отличная связка Кейн Сон + Конте с опытом, я удивляюсь у Арсенала ничего такого нету Игроки молодые не звездные, тренер без больших побед, хотя чего говорить Артета пришел и выиграл сразу КА., а они идут первыми, прямо как Лестер в 2016 году.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 21:42
С победой Канониры!
jd2n7352rmba
jd2n7352rmba ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 21:40
МЮ в ближайшее будущее не будет чемпионом
fguaregr8v6f
fguaregr8v6f
сегодня в 21:39
По игре арсенал на много лучше мю, даже очень сильно намного, можно смело сказать что мю отскочили
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 21:36
Желаю в Этом сезоне ДОЛГОЖДАННОЕ 1-е место Арсеналу, а второе место за преображение МЮ. Ну а в следующем сезоне долгожданное чемпионство МЮ!!
ЦСКА 06
ЦСКА 06
сегодня в 21:34
Мю не хватал Каземиро. Мактоминей не тянет в отличии от бразильца
Муслим90
Муслим90
сегодня в 21:34
Арсенал выиграет чемпионат походу. Молодцы!!! Заслужили!!!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:33
Матч просто бомба!!! Даже если бы мы не дожали и матч завершился бы в ничью, все равно это был лучший матч недели во всей европе!
Думаю Тен Хаг и МЮ в следующем сезоне будут еще сильнее, видна работа тренера и после серии неудачных матчей на старте, Тен Хаг исправил ситуацию и команда полностью поменялась.
Ну а теперь поздравляю всех пушкарей с очередной победой нашей молодой и голодной банды! С минуты так 70 вдавили МЮ в его штрафную и не давали вздохнуть, правда и сами ничего не получили из этого, благо в конце забили победный гол, в кой то веке VAR был на нашей стороне! Всех с победой!!!!
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 21:32
Какой же Молодец помощник Артеты -Альберт Стевьенберг!! Если убрать помощника Альберта, то Арсенал такую игру не показывал бы.)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 21:32, ред.
Плюхи Рашфорда и Сака сделали этот футбольный английский вечер незабываемым.
Представляю как народ там на трибунах кайфовал, если даже по телеку то и дело с дивана волемс-неволемс вскакивать приходилось.
Вот так надо играть в футбол и относится к своей профессии...товарищи РПЛовцы!
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 21:31
Сегодня Арсенал показал Чемпионскую игру!! Молодцы!
Тристан
Тристан
сегодня в 21:30
Что это было? Такой Арсенал обязан брать АПЛ. Молодцы!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 21:29
С Победой канониры, теперь вас никому не догнать!!! Арсенал Чемпион!!!
Vane4ek
Vane4ek
сегодня в 21:29
Матч просто огонь!) Арсенал просто монстры!) Одно удовольствие за ними наблюдать!) Обязаны брать чемпионство!)
Live_r_pool
Live_r_pool
сегодня в 21:29
Арсенал вытащил напорством и характером, это ли не чемпионский дух? Игра была зрелищной, счёт по делу, Нкетия мог делать хет-трик! Поздравляю болельщиков Арсенала
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 21:29
Теперь и Нкетиа форвард скиловый. МЮ два положил
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 21:28
Чемпионская игра Арсенала. Они станут чемпионами.
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