«Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» в центральном матче тура АПЛ

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сегодня, 21:27

В матче 21-го тура чемпионата Англии «Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» (3:2).

Счет открыли гости на 17-й минуте, когда отличился Маркус Рэшфорд. «Канониры» сравняли на 24-й усилиями Эдварда Нкетиа.

На 53-й минуте «Арсенал» вышел вперед — забил Букайо Сака. Однако уже через 6 минут «Юнайтед» отыгрался. Мяч на свой счет записал Лисандро Мартинес. На 90-й минуте Нкетиа сделал дубль и принес лондонцам победу.

«Арсенал» после этой игры имеет 50 очков и лидирует в таблице, опережая идущий вторым «Ман Сити» на 5 баллов. «Манчестер Юнайтед» располагается 4-м с 39 баллами.