«Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» в центральном матче тура АПЛ

В матче 21-го тура чемпионата Англии «Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» (3:2).
Счет открыли гости на 17-й минуте, когда отличился Маркус Рэшфорд. «Канониры» сравняли на 24-й усилиями Эдварда Нкетиа.
На 53-й минуте «Арсенал» вышел вперед — забил Букайо Сака. Однако уже через 6 минут «Юнайтед» отыгрался. Мяч на свой счет записал Лисандро Мартинес. На 90-й минуте Нкетиа сделал дубль и принес лондонцам победу.
«Арсенал» после этой игры имеет 50 очков и лидирует в таблице, опережая идущий вторым «Ман Сити» на 5 баллов. «Манчестер Юнайтед» располагается 4-м с 39 баллами.
Думаю Тен Хаг и МЮ в следующем сезоне будут еще сильнее, видна работа тренера и после серии неудачных матчей на старте, Тен Хаг исправил ситуацию и команда полностью поменялась.
Ну а теперь поздравляю всех пушкарей с очередной победой нашей молодой и голодной банды! С минуты так 70 вдавили МЮ в его штрафную и не давали вздохнуть, правда и сами ничего не получили из этого, благо в конце забили победный гол, в кой то веке VAR был на нашей стороне! Всех с победой!!!!
Думаю Тен Хаг и МЮ в следующем сезоне будут еще сильнее, видна работа тренера и после серии неудачных матчей на старте, Тен Хаг исправил ситуацию и команда полностью поменялась.
Ну а теперь поздравляю всех пушкарей с очередной победой нашей молодой и голодной банды! С минуты так 70 вдавили МЮ в его штрафную и не давали вздохнуть, правда и сами ничего не получили из этого, благо в конце забили победный гол, в кой то веке VAR был на нашей стороне! Всех с победой!!!!
PS ну почему Тоттенхэм так не может, вроде есть и отличная связка Кейн Сон + Конте с опытом, я удивляюсь у Арсенала ничего такого нету Игроки молодые не звездные, тренер без больших побед, хотя чего говорить Артета пришел и выиграл сразу КА., а они идут первыми, прямо как Лестер в 2016 году.
PS ну почему Тоттенхэм так не может, вроде есть и отличная связка Кейн Сон + Конте с опытом, я удивляюсь у Арсенала ничего такого нету Игроки молодые не звездные, тренер без больших побед, хотя чего говорить Артета пришел и выиграл сразу КА., а они идут первыми, прямо как Лестер в 2016 году.