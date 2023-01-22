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«Динамо» и «Оренбург» забили 6 голов в товарищеском матче

сегодня, 11:56
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 3Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Динамо» и «Оренбург» сыграли вничью в товарищеском матче (3:3).

Счёт на 30-й минуте открыл Диего Лаксальт. Даниил Лесовой на 33-й забил второй мяч «бело-голубых». Владимир Полуяхтов на 45-й сократил отставание уральцев. Муми Нгамалё на 65-й увеличил преимущество москвичей. Дмитрий Воробьёв на 75-й реализовал пенальти. Оренбуржцы отыгрались на 76-й усилиями Андрея Малых.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:53
Два мяча вновь уступали мы «Динамо»,
И вновь сравняли. Значит, можно помечтать…
Ждём матчи в Турции. При этом скажем прямо:
Пора бы «Оренбургу» - побеждать!
Сварожич
Сварожич
сегодня в 12:48
Ну что, поиграли для души.... Оренбургу нужен вратарь...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:36
Поиграли под настроение, без травм.
баск
баск
сегодня в 12:22
Утречком, на хорошем солнышке, две интересные российские команды вышли расслабленно побегать по травке в день отъезда домой..)

Примерно до середины первого тайма наблюдался заметный позиционный перевес Оренбурга, но без моментов.
Затем игра выровнялась, и вскоре Лаксальт с Лесовым соорудили два элегантных гола.

До 75' динамовцы вполне контролировали игру и, казалось, без особых проблем доведут её до победы.

Но благодаря двум несчастным случаям в обороне (Майсторович в штрафной случайно и едва заметно сыграл рукой, а Лещук через пару минут проспал дальний удар Малых) оренбужцы сравняли, на чём все и успокоились..

Первый сбор у Динамо завершен. Отметил бы пару моментов:

1. Команда в нормальном состоянии, неплохо держит большой объём силовой работы на тренировках и планово набирает игровую форму.
2. Взяв с собой многих молодых игроков из резерва основы и из Динамо-2, Йоканович, однако, мало кому из них на этом сборе дал игровое время, в т.ч. не дал его Осокину и Цесю, тогда как сербский новичок Майсторович поучаствовал в обоих матчах.

Из этого (предварительно) можно заключить, что ставка в центре обороны, помимо Фернандеса и Маричаля, будет делаться именно на серба, несмотря на его юный возраст.
Впрочем, впереди ещё два турецких сбора..
drug01
drug01
сегодня в 12:17
Вот это игра, очень хорошо
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 12:03
Оренбург очень боевая команда оказывается.
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