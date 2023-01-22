«Динамо» и «Оренбург» забили 6 голов в товарищеском матче

«Динамо» и «Оренбург» сыграли вничью в товарищеском матче (3:3).
Счёт на 30-й минуте открыл Диего Лаксальт. Даниил Лесовой на 33-й забил второй мяч «бело-голубых». Владимир Полуяхтов на 45-й сократил отставание уральцев. Муми Нгамалё на 65-й увеличил преимущество москвичей. Дмитрий Воробьёв на 75-й реализовал пенальти. Оренбуржцы отыгрались на 76-й усилиями Андрея Малых.
Примерно до середины первого тайма наблюдался заметный позиционный перевес Оренбурга, но без моментов.
Затем игра выровнялась, и вскоре Лаксальт с Лесовым соорудили два элегантных гола.
До 75' динамовцы вполне контролировали игру и, казалось, без особых проблем доведут её до победы.
Но благодаря двум несчастным случаям в обороне (Майсторович в штрафной случайно и едва заметно сыграл рукой, а Лещук через пару минут проспал дальний удар Малых) оренбужцы сравняли, на чём все и успокоились..
Первый сбор у Динамо завершен. Отметил бы пару моментов:
1. Команда в нормальном состоянии, неплохо держит большой объём силовой работы на тренировках и планово набирает игровую форму.
2. Взяв с собой многих молодых игроков из резерва основы и из Динамо-2, Йоканович, однако, мало кому из них на этом сборе дал игровое время, в т.ч. не дал его Осокину и Цесю, тогда как сербский новичок Майсторович поучаствовал в обоих матчах.
Из этого (предварительно) можно заключить, что ставка в центре обороны, помимо Фернандеса и Маричаля, будет делаться именно на серба, несмотря на его юный возраст.
Впрочем, впереди ещё два турецких сбора..
Примерно до середины первого тайма наблюдался заметный позиционный перевес Оренбурга, но без моментов.
Затем игра выровнялась, и вскоре Лаксальт с Лесовым соорудили два элегантных гола.
До 75' динамовцы вполне контролировали игру и, казалось, без особых проблем доведут её до победы.
Но благодаря двум несчастным случаям в обороне (Майсторович в штрафной случайно и едва заметно сыграл рукой, а Лещук через пару минут проспал дальний удар Малых) оренбужцы сравняли, на чём все и успокоились..
Первый сбор у Динамо завершен. Отметил бы пару моментов:
1. Команда в нормальном состоянии, неплохо держит большой объём силовой работы на тренировках и планово набирает игровую форму.
2. Взяв с собой многих молодых игроков из резерва основы и из Динамо-2, Йоканович, однако, мало кому из них на этом сборе дал игровое время, в т.ч. не дал его Осокину и Цесю, тогда как сербский новичок Майсторович поучаствовал в обоих матчах.
Из этого (предварительно) можно заключить, что ставка в центре обороны, помимо Фернандеса и Маричаля, будет делаться именно на серба, несмотря на его юный возраст.
Впрочем, впереди ещё два турецких сбора..