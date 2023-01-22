«Динамо» и «Оренбург» забили 6 голов в товарищеском матче

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сегодня, 11:56

«Динамо» и «Оренбург» сыграли вничью в товарищеском матче (3:3).

Счёт на 30-й минуте открыл Диего Лаксальт. Даниил Лесовой на 33-й забил второй мяч «бело-голубых». Владимир Полуяхтов на 45-й сократил отставание уральцев. Муми Нгамалё на 65-й увеличил преимущество москвичей. Дмитрий Воробьёв на 75-й реализовал пенальти. Оренбуржцы отыгрались на 76-й усилиями Андрея Малых.