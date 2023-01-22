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Гол Миранчука помог «Торино» переиграть «Фиорентину»

сегодня, 00:46
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)0 : 1Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

«Фиорентина» уступила «Торино» в матче 19-го тура Серии А (0:1).

Единственный гол в матче забил Алексей Миранчук на 33-й минуте.

После поединка «филки» идут на 9-м месте (23 балла), «быки» занимают 7-ю строчку (26 очков).

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:46
Тяжёлый матч для обеих команд. Торино с Победой, а Миранчук красавчик.
амурец
амурец
сегодня в 02:25
Молодец Миранчук ему дают играть и он забивает, а то как раньше он мог забивать когда маразматик держал его на лавке
Gahi
Gahi
сегодня в 01:08
Молодец Алексей сделал то что многие футболисты команды "Торино" за 47 лет не могли выиграть у "Фиорентино" в гостях. Этот результат можно сказать исторический в котором вклад Миранчука войдёт в летопись достижения клуба. Ну конечно сам гол который забил Алексей, был исполнен великолепным обводящим ударом правый от вратаря угол. Так держать и играть Миранчуку в новой команде продолжая забивать красивые голы и радовать болельщиков команды. Удачи
протон
протон
сегодня в 00:55
Породистый гол! Пусть все получается как можно дольше у Леши в Италии.
У Лехи один гол красивее другого. Не думаю, что в Италии много игроков, кто может вот так с места по левяткам раскладывать
Кажись нашел свою команду, хоть и не самую топовую, зато стабильно играет, все получается.
Лучшая левая нога после Месси) Шутка конечно, но в каждой шутке доля того самого. Миранчуку надо смелее брать на себя игру и почаще бить. Статус лучшего бомбардира команды позволяет.
Мне кажется , что даже за локо почти тоже самое было.
Миранчук - Влашич Крутая связка!!!
протон
протон
сегодня в 00:52
Радует Лёша! Продолжай в том же духе
Гость
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