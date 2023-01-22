Гол Миранчука помог «Торино» переиграть «Фиорентину»

«Фиорентина» уступила «Торино» в матче 19-го тура Серии А (0:1).
Единственный гол в матче забил Алексей Миранчук на 33-й минуте.
После поединка «филки» идут на 9-м месте (23 балла), «быки» занимают 7-ю строчку (26 очков).
|Фиорентина0 : 1Торино
|Матч завершен
«Фиорентина» уступила «Торино» в матче 19-го тура Серии А (0:1).
Единственный гол в матче забил Алексей Миранчук на 33-й минуте.
После поединка «филки» идут на 9-м месте (23 балла), «быки» занимают 7-ю строчку (26 очков).
У Лехи один гол красивее другого. Не думаю, что в Италии много игроков, кто может вот так с места по левяткам раскладывать
Кажись нашел свою команду, хоть и не самую топовую, зато стабильно играет, все получается.
Лучшая левая нога после Месси) Шутка конечно, но в каждой шутке доля того самого. Миранчуку надо смелее брать на себя игру и почаще бить. Статус лучшего бомбардира команды позволяет.
Мне кажется , что даже за локо почти тоже самое было.
Миранчук - Влашич Крутая связка!!!
У Лехи один гол красивее другого. Не думаю, что в Италии много игроков, кто может вот так с места по левяткам раскладывать
Кажись нашел свою команду, хоть и не самую топовую, зато стабильно играет, все получается.
Лучшая левая нога после Месси) Шутка конечно, но в каждой шутке доля того самого. Миранчуку надо смелее брать на себя игру и почаще бить. Статус лучшего бомбардира команды позволяет.
Мне кажется , что даже за локо почти тоже самое было.
Миранчук - Влашич Крутая связка!!!