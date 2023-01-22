Дортмундская «Боруссия» в результативном матче обыграла «Аугсбург»

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сегодня, 19:31

В матче 16-го тура Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд обыграла «Аугсбург» 4:3.

Дортмундцы открыли счет на 29-й минуте, отличился Джуд Беллингем. На 40-й минуте «Аугсбург» отыгрался усилиями Арне Майера, но уже через 2 минуты хозяева вновь вышли вперед, когда забил Нико Шлоттербек. В компенсированное к 1-му тайму время гости смогли снова забить — гол на счету Эрмедина Демировича.

На 75-й минуте Джейми Байно-Гиттенс сделал счет 3:2. «Аугсбург» сумел быстро ответить благодаря мячу Давида Чолины на 77-й, но еще через минуту Джованни Рейна забил 4-й гол «Боруссии» и установил итоговый счет.

«Боруссия» имеет 26 очков и идет 7-й. У «Аугсбурга» 16 очков и 14-е место.