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Дортмундская «Боруссия» в результативном матче обыграла «Аугсбург»

сегодня, 19:31
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)4 : 3Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбургМатч завершен

В матче 16-го тура Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд обыграла «Аугсбург» 4:3.

Дортмундцы открыли счет на 29-й минуте, отличился Джуд Беллингем. На 40-й минуте «Аугсбург» отыгрался усилиями Арне Майера, но уже через 2 минуты хозяева вновь вышли вперед, когда забил Нико Шлоттербек. В компенсированное к 1-му тайму время гости смогли снова забить — гол на счету Эрмедина Демировича.

На 75-й минуте Джейми Байно-Гиттенс сделал счет 3:2. «Аугсбург» сумел быстро ответить благодаря мячу Давида Чолины на 77-й, но еще через минуту Джованни Рейна забил 4-й гол «Боруссии» и установил итоговый счет.

«Боруссия» имеет 26 очков и идет 7-й. У «Аугсбурга» 16 очков и 14-е место.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 22:23
Какой обильный матч получился,аж семь мячей!!!
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 20:56
Да ладно - 4:3 Ох как хотел поставить на этот счет...
Minamino
Minamino
сегодня в 20:38
У них защита полное дно! Вот и гости так много забили.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:22
Супер матч. Шикарный футбол показали обе команды.
Любо дорого смотреть такие матчи.
DEIVID_355
DEIVID_355
сегодня в 20:03
С Хуммельсом и Шлотербеком серьёзных результатов не добиться.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:54
Знатная перестрелка в Дортмунде
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:42
Они уже в первом тайме 4 забили - да Бундеслига просыпается.
Spartak_56
Spartak_56
сегодня в 19:39
Огненная игра ,вот за что люблю БОРУССИЮ , всех с победой !!!
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