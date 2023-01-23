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ГлавнаяНовостиВокруг футболаФранция. Лига 1 2022/2023

Мбаппе повторил спорный жест Мартинеса

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Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ протон (раскрыть)
сегодня в 13:21
Какую ситуацию?
протон
протон
сегодня в 13:15
На самом деле, это гениальная реакция, которая мигом переводит ситуацию в простую шутку. Очень мудрый поступок со стороны Мбаппе
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:04
Глупости заразительны!!!
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 12:49
тут всьо понятно там он эйто карлану каталанскому показывай. что бы тот не зазнаватся
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:21
Пора снять портки и показать миру свой упрощённый, анабиозный интеграл!
Сколько можно тревожить женскую половину болельщиков футбола!
Складывается впечатление, что комплекс - вирус "короткого писюна" залетел к некоторым футболистам и они начали показывать желаемое за действительное!))
rhskmz
rhskmz
сегодня в 12:05
Он кому то передает привет ?
xp3ecn49fxg2
xp3ecn49fxg2
сегодня в 12:01
Да они оба с Мартинесом просто тайные адепты Дзюбы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:55, ред.
Ну и что ??
Лишь бы по парку не ходил...не хвастался Кубком Мира......
dikalot
dikalot
сегодня в 11:51
Класс... Мбаппе отпустился на дно.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Cara Delevingne (раскрыть)
сегодня в 11:46
/
Minamino
Minamino
сегодня в 11:43
Футболисты сошли с ума - кто-то кусает ради пиара, кто-то далает такие жесты...Марак.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:42, ред.
Вброс для неискушённых.
Пусть хоть одно издание официально об этом заявит..., а потом поглядим, где оно с его главным редактором, окажется.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:42
Челлендж стартовал?
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 11:39
Ага, или персонажем GTA 3...
dok66
dok66
сегодня в 11:39
Дурной пример заразителен
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Cara Delevingne (раскрыть)
сегодня в 11:38
Подтверждение того что Килиан Мбаппе является футбольным инопланетянином нового поколения.
wrathofkillx
wrathofkillx
сегодня в 11:32
Вау
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 11:29
Фоткал видимо штатный фотограф Рен-тв. Ибо у данного фото и у фотографий НЛО одинаковый стиль. Уфологам привет!
Sylpheed
Sylpheed
сегодня в 11:25
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