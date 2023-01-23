Мбаппе повторил спорный жест Мартинеса

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе повторил неоднозначный жест голкипера «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса.
Это произошло, когда француз покидал тренировочную базу парижского клуба.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе повторил неоднозначный жест голкипера «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса.
Это произошло, когда француз покидал тренировочную базу парижского клуба.
Лишь бы по парку не ходил...не хвастался Кубком Мира......
Лишь бы по парку не ходил...не хвастался Кубком Мира......