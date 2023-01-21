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Мостовой: «Поставок бутс нет — не купишь. На сборах будем приобретать»

вчера, 16:59

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о сложностях, которые испытывают футболисты с приобретением новых бутс после того, как летом 2022 года был расторгнут контракт с техническим спонсором петербургского клуба.

Что за история с бутсами на этих сборах? Не то что проблема. Они у меня есть, конечно. Просто есть старые любимые. Когда в одних и тех же долго играешь, они мягкими становятся, удобными, и не хочется с ними расставаться. Пусть даже понимаешь, что жить им дня два осталось и можно выкидывать.

Но тут дело ещё немного в другом. Раньше у нас спортивная обувь была по контрактам с техническими спонсорами. С недавних пор контракты разорвали. Поставок тоже нет — не купишь. Сейчас вот на сборах будем искать и приобретать.

У нас в «Зените» есть специалист по спортивной обуви — Алексей Фролов. Он с нами на сборах и всё что хочешь может с бутсами сотворить: зашить, подшить, шипы поменять, подошву поменять и сделать удобной. В своё время он Ярику Ракицкому, помню, пятку «вытаскивал» — в итоге ему очень комфортно стало. В общем Леша — кудесник футбольных бутс.

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Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 19:17
Кеды Москва Москва снова будут
ABir
ABir
вчера в 19:09
У хоккеистов и лыжников проблем с инвентарем побольше. Может пришло время своё начать производить? Ведь есть же кудесники, как Алексей Фролов не только в Зените.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:07
Китайцы Abibas поставят без проблем.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:06
Поздно ! Уже выпустили первую партию .
Futurista
Futurista
вчера в 19:06, ред.
Советские футболисты в детях не одну пару таких стоптали на асфальтовых полянах...кеды "Два мяча" от китайских друзей)...
Boricku
Boricku
вчера в 19:02
А в эйропе только радужные
Futurista
Futurista
вчера в 19:01
Железным ногам не нужны бутсы...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:13
)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:58
Наш бутспром должен прийти на помощь..Мостовому..
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:33
Главное что бы до этого не дошло....
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:33
Главное без паники. Будем играть в валенках и крутой Удар Пырой..
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:09
Добрый день. Речь о нынешней команде, не о клубе в целом, следовательно троллинга клуба нет.
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:06, ред.
На тренировке и в кедах можно поиграть....
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