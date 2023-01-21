Мостовой: «Поставок бутс нет — не купишь. На сборах будем приобретать»

Полузащитник «Зенита» рассказал о сложностях, которые испытывают футболисты с приобретением новых бутс после того, как летом 2022 года был расторгнут контракт с техническим спонсором петербургского клуба.

Что за история с бутсами на этих сборах? Не то что проблема. Они у меня есть, конечно. Просто есть старые любимые. Когда в одних и тех же долго играешь, они мягкими становятся, удобными, и не хочется с ними расставаться. Пусть даже понимаешь, что жить им дня два осталось и можно выкидывать.

Но тут дело ещё немного в другом. Раньше у нас спортивная обувь была по контрактам с техническими спонсорами. С недавних пор контракты разорвали. Поставок тоже нет — не купишь. Сейчас вот на сборах будем искать и приобретать.

У нас в «Зените» есть специалист по спортивной обуви — Алексей Фролов. Он с нами на сборах и всё что хочешь может с бутсами сотворить: зашить, подшить, шипы поменять, подошву поменять и сделать удобной. В своё время он Ярику Ракицкому, помню, пятку «вытаскивал» — в итоге ему очень комфортно стало. В общем Леша — кудесник футбольных бутс.