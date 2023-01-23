Агент Малкома и Клаудиньо рассказал о возможном будущем игроков

Луис Фернандо Гарсия, агент футболистов «Зенита» и , поделился информацией по поводу будущего своих клиентов.

Малкому и Клаудиньо все нравится в «Зените». Они счастливы в Санкт-Петербурге. Малком и его супруга ждут пополнение.

Был к игрокам интерес в это трансферное окно? К обоим футболистам есть интерес от европейских клубов большой пятерки.