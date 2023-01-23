Агент Малкома и Клаудиньо рассказал о возможном будущем игроков

Луис Фернандо Гарсия, агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, поделился информацией по поводу будущего своих клиентов.
Малкому и Клаудиньо все нравится в «Зените». Они счастливы в Санкт-Петербурге. Малком и его супруга ждут пополнение.
Был к игрокам интерес в это трансферное окно? К обоим футболистам есть интерес от европейских клубов большой пятерки.
На счёт этих бравых парней одно можно сказать точно...
Во время и после контракта с Зенитом их будущее будет безбедным...
Надеюсь у них хватит ума...не бросаться из РПЛ в погоню галопом по европам за "Золотым мячом"...как сделали это Думбии-Мусы-Нияссы и пр...и пр...и пр...впавшие там в забытьё....
На счёт этих бравых парней одно можно сказать точно...
Во время и после контракта с Зенитом их будущее будет безбедным...
Надеюсь у них хватит ума...не бросаться из РПЛ в погоню галопом по европам за "Золотым мячом"...как сделали это Думбии-Мусы-Нияссы и пр...и пр...и пр...впавшие там в забытьё....