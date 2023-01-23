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Агент Малкома и Клаудиньо рассказал о возможном будущем игроков

сегодня, 08:19

Луис Фернандо Гарсия, агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, поделился информацией по поводу будущего своих клиентов.

Малкому и Клаудиньо все нравится в «Зените». Они счастливы в Санкт-Петербурге. Малком и его супруга ждут пополнение.

Был к игрокам интерес в это трансферное окно? К обоим футболистам есть интерес от европейских клубов большой пятерки.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 13:07
Значит кроме денег у них нет никаких амбиций. Печалька.
3x5k2rz8h2q7
3x5k2rz8h2q7 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:37
Согласен у них голова есть и они менять не будут
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:20, ред.
Никто не может предсказать будущее....
На счёт этих бравых парней одно можно сказать точно...
Во время и после контракта с Зенитом их будущее будет безбедным...
Надеюсь у них хватит ума...не бросаться из РПЛ в погоню галопом по европам за "Золотым мячом"...как сделали это Думбии-Мусы-Нияссы и пр...и пр...и пр...впавшие там в забытьё....
Boricku
Boricku
сегодня в 08:40, ред.
Газпромовсие других навезут
kquhbg8tnaqp
kquhbg8tnaqp
сегодня в 08:36
    Гость
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