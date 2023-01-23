Герой сезона РПЛ нарасхват. Клубы присылают скаутов, но отрицают интерес

1674487564

вчера, 18:26

Трансфер Мудрика напугал покупателей.

Каждое слово стоит миллион евро

У журналистов появилась забава. Звонят менеджерам клубов, спрашивая о Сперцяне. Наперед знают ответ, ведь работник «Фейеноорда» и босс «Лацио» опасаются говорить об интересе. Многих испугало, как ловко директор «Шахтёра» Палкин стравил «Арсенал» и «Челси». Сыграли одновременно на всех струнах трансферного рынка. Мудрик получил 97 тысяч фунтов в неделю (32 миллиона рублей в месяц), а «горняки» — минимум 70 млн евро.

Сперцяна передадут в Европу не настолько опытные люди. Пока нет примеров, чтобы «Краснодар» хорошо заработал. Молодцев ушло немало, но компенсаций, соразмерных с той, что получил ЦСКА за Головина и Влашича, не видели. Зато Сперцяна много куда сватают. В «Реал» с «Лацио», в «Вильярреал» с «Фиорентиной». И в «Фейеноорд» с ПСВ тоже. Роттердам отрицает интерес, а Эйндховен давно не обманывает.

В ПСВ слышали о лидере «Краснодара», следят за армянским хавбеком. А вот скауты РФС сглупили. Упустили в сборную Армении сына россиянки. Причем Эдуард, воспитанник «Краснодара», ждал вызов, но его игнорировали. Галактионов грубо ошибся, хотя Сперцян даже на армянском языке толком не говорит. Хорошо, хоть родной клуб Эдуарда обезопасил себя. У хавбека контракт до 2026 года, то есть он не уйдет бесплатно.

Правом приостановить контракт тоже не воспользуется. Рыночная стоимость игрока около 9 млн евро. Покупатели будут торговаться, но 22-летний юноша может принести «Краснодару» пользу в момент расставания.

Может заиграть в Италии и Испании

Уроженец Ставрополя – атакующий хавбек, но в «Краснодаре» давно доказал, что может сыграть не только ниже форварда. Схема позволяла тестировать себя на разных позициях. Хавбека никто не сковывал. Приход нового тренера тоже вряд ли изменит роль Сперцяна. Эдуард – центральная фигура в «Краснодаре». Мхитарян убедил западные клубы, что с армянским футболистом, который видит поле, имеет голевое чутье и замечает напарников, можно иметь дело.

Кстати, в этом сезоне у Эдуарда показатели круче, чем у ветерана «Интера». Хотя каждый игрок – отдельный мир, жизнь часто имитирует искусство. Не удивляет, что мыслит паттернами. В эпохе метамодерна, когда переключаемся между мирами, как герои фильма «Всё везде и сразу», важно быть продуктом того, что пришло вслед за постмодерном. Сперцян многоликий. Невысокий, но цепкий, резкий и результативный. С мощным ударом, умеет реализовать штрафной.

Классно подает, создает моменты. Может играть одного из центральных хавбеков. Может располагаться на позиции «десятки». Левый фланг со смещениями – тоже опция. По формату игрок для любой сильной лиги, ведь такие ребята с возрастом становятся, как Эриксен или Мхитарян. Меняют позицию, нередко перемещаются глубже по схеме, ведь Кристиан раньше играл выше, а Генрих вообще был ложным форвардом. Сперцяну надо смотреть на их большой путь.

Эдуард в будущем может заинтересовать «Лацио». Луис Альберто хочет уйти из «Лацио», как говорил Сарри, а Весино 31 год. Боссы «Вильярреала» могут в любой момент набрать Черышева. Денис найдет контакты людей, которые качественно разберут игру Эдуарда, расскажут о характере и способе жизни. Мир тесный. «Вильярреал» — смелая команда, которая воюет с богатым «Атлетико» за четвертое место в Ла Лиге.

Интерес одних сильных скаутов ведет к вниманию остальных. Про «Реал» говорить глупо, там планка отбора другая — нужно быть французом или бразильцем, но более скромные клубы из группы лидеров топ-5 Эдуарда знают. Жаль, что «Краснодар» не может пока сохранять воспитанников, но так устроен футбольный мир.

Лига Нидерландов – хороший трамплин

Важна конкретика на переговорах. Важно внимание главного тренера нового клуба. Когда Поттер позвонил Мудрику, то Михаил стал на шаг ближе к «Челси». Если хорошо всем известный ван Нистелрой пообщается с Эдуардом, то следующим летом можем увидеть Сперцяна в футболке его ПСВ . Голландская команда, пока «Аякс» отстал без тен Хага, гонится за «Фейеноордом» и АЗ в чемпионате. Шансы на титул сохраняются.

Между шестым местом, где чемпион из Амстердама, и первой строчкой всего пять пунктов. Ван Нистелрой проиграл АЗ с минимальной разницей мячей, после ухода Гакпо ему нужен новый результативный футболист. Сперцян не играет так, как Коди, армянин — полузащитник, но левым инсайдом в схеме «4-2-3-1» может стать. Особенно с учетом, что впереди высокий Люк Де Йонг, а на позиции «десятки» юный Симонс.

Также в Эйндховене ждут, где окажется Ван Гинкел. Это ведь не клуб АПЛ , чтобы легко набивать заявку дорогими футболистами. Но и Сперцян не видит смысла оставаться. «Краснодар» на восьмом месте. Даже если Ивич выведет на второе, то еврокубков не будет. Любой молодой футболист РПЛ мечтает услышать гимн Лиги чемпионов еще сильнее, чем раньше. Это Смолов и Мамаев думают о пенсии в теплых краях.

Их карьеры катятся к закату, свой шанс быть важными в топ-5 не использовали. А Сперцян похож на хавбека, который заиграет на приличном уровне, как и Головин в «Монако». Александру важно сделать следующий шаг – возраст и талант позволяют, а Эдуарду пора вступать в незнакомую воду. Наличие лидерских качеств поможет, поэтому несильно переживаем за судьбу Сперцяна в больших западных лигах.