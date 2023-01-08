Тевес объяснил, почему решил не поздравлять Месси с победой на ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес рассказал, почему так и не поздравил Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.
Я немного следил за мундиалем. Главным образом наблюдал за сборной Франции, потому что эта команда мне понравилась.
Месси я не поздравил, потому что его телефон, должно быть, и так разрывался от поздравлений. Мне доставило большую радость то, как мои дети праздновали голы Лионеля.
Хочу звоню, хочу не звоню.
Хочу звоню, хочу не звоню.
Респект Карлос...
Респект Карлос...
Он телефон в такси оставил...
Он телефон в такси оставил...
Что за чушь он несёт? Следил за сборной Францией?
А когда сам играл за Аргентину, тоже за сборной Францией следил?
Что за чушь он несёт? Следил за сборной Францией?
А когда сам играл за Аргентину, тоже за сборной Францией следил?