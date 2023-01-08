Тевес объяснил, почему решил не поздравлять Месси с победой на ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной Аргентины рассказал, почему так и не поздравил с победой на ЧМ -2022.

Я немного следил за мундиалем. Главным образом наблюдал за сборной Франции, потому что эта команда мне понравилась.

Месси я не поздравил, потому что его телефон, должно быть, и так разрывался от поздравлений. Мне доставило большую радость то, как мои дети праздновали голы Лионеля.