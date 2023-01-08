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Тевес объяснил, почему решил не поздравлять Месси с победой на ЧМ-2022

сегодня, 11:39

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес рассказал, почему так и не поздравил Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.

Я немного следил за мундиалем. Главным образом наблюдал за сборной Франции, потому что эта команда мне понравилась.

Месси я не поздравил, потому что его телефон, должно быть, и так разрывался от поздравлений. Мне доставило большую радость то, как мои дети праздновали голы Лионеля.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 15:15
Роналду то же не поздравил. Завистники они такие.
311
311
сегодня в 14:40
Все, кто не поздравил гнома должны отчитаться почему.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:37
Я бы тоже не поздравил, подкулисные игры присутствовали, как впрочем с его двумя последними Золотыми мячами
НЕ Э Г О И С Т
НЕ Э Г О И С Т
сегодня в 13:36
А в инсту не захотел отправить?... От, дурилка картонная... Везде у него отмазки..
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:13
Тевес не друг Месси, и звонить ему не должен.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:38
Ещё один мудрый человек, который отметил, что этот ЧМ был только для детей
Nik_otin
Nik_otin
сегодня в 12:36
Поздравляют с заслуженным, а не подаренным шейхами. ЧМ 2022 могли и вовсе не проводить, а отдать кубок сразу, причем не Аргентине, а одному месси
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:35
Прикрылся детьми, это называется. Хотя дело хозяйское.
Хочу звоню, хочу не звоню.
drug01
drug01
сегодня в 12:28
Странное объяснение, видно очень обижен на него...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:28
Под первым абзацем готов поставить свою подпись...
Респект Карлос...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:18
Бред какой то подумал Тевес, считая, что гном не один в команде.
Futurista
Futurista
сегодня в 12:10
КарлОс КарлАна не поздравил
Он телефон в такси оставил...
lotsman
lotsman
сегодня в 11:55
Лукавит, просто не захотел поздравлять, а свалил всё на телефон.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:48
Что игроком был глупым, что пенсионером стал глупым.
Что за чушь он несёт? Следил за сборной Францией?
А когда сам играл за Аргентину, тоже за сборной Францией следил?
Гость
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