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Месси опубликовал эмоциональный новогодний пост в соцсети

сегодня, 11:08

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси незадолго до наступления 2023 года опубликовал пост в социальных сетях. Футболист, недавно выигравший чемпионат мира, признался, что очень доволен тем, как для него сложился 2022-й.

Завершился год, который я никогда не забуду. Мечта, которую я всегда преследовал, наконец-то сбылась. Но это бы ничего не стоило, если бы я не мог разделить успех с моей чудесной семьей, лучшей, которую только можно иметь, семьей, которая всегда поддерживала меня и помогала мне подняться в трудные моменты.

Я хотел бы также вспомнить всех людей, которые были со мной все это время. Замечательно иметь возможность разделить настоящий момент с вами. Я бы не смог достичь всего этого без поддержки, которую я получал от людей из моей страны, Парижа, Барселоны и многих других город и стран, тоже проявивших любовь ко мне.

Я бы хотел, чтобы этот год был таким же чудесным для всех. Я желаю вам всем здоровья и силы, чтобы оставаться счастливыми в 2023 году. Всех обнимаю!

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Все комментарии
Сварожич
Сварожич
сегодня в 12:23
Как то даже непривычно... обычно Месси такого не делает...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 12:00
Иногда и у немногословных бывают моменты многословия.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 11:51
Это точно он написал? Месси всегда отличался немногословностью. Как-то не верится, может за него жена или друзья написали, а он дал разрешение.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:19
Учитывая раскрутку,надо понимать,что самое время уйти,вызвав у почитателей сожаление.Но звездуны-миллиардеры современности этого не понимают,думая ,что это взлёт продолжается.А это уже посадка,за ней-пике(не футболист,а процесс).
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 11:17
Здравствуйте, да, действительно так, спасибо что сообщили. Отмечу что в плане выигрышных очков всё в порядке, как Вы можете видеть сами в Группа Яшина Л., дело именно в этой части рейтинга. Просьба не добавлять хэштег Нашел_Ошибку в таких случаях, он именно для ошибок в текстах новостей и статей, нам следует писать в вопрос_модератору или в одном из конкурсных хэштегов, в зависимости от того связана ли проблема с конкурсом или нет.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:17
Всё никак не успокоится чемпион 😂 видимо, к старости становится сентиментальным.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:14
Как то многовато тало Месси...
Гость
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