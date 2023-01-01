Месси опубликовал эмоциональный новогодний пост в соцсети

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины незадолго до наступления 2023 года опубликовал пост в социальных сетях. Футболист, недавно выигравший чемпионат мира, признался, что очень доволен тем, как для него сложился 2022-й.

Завершился год, который я никогда не забуду. Мечта, которую я всегда преследовал, наконец-то сбылась. Но это бы ничего не стоило, если бы я не мог разделить успех с моей чудесной семьей, лучшей, которую только можно иметь, семьей, которая всегда поддерживала меня и помогала мне подняться в трудные моменты.

Я хотел бы также вспомнить всех людей, которые были со мной все это время. Замечательно иметь возможность разделить настоящий момент с вами. Я бы не смог достичь всего этого без поддержки, которую я получал от людей из моей страны, Парижа, Барселоны и многих других город и стран, тоже проявивших любовь ко мне.

Я бы хотел, чтобы этот год был таким же чудесным для всех. Я желаю вам всем здоровья и силы, чтобы оставаться счастливыми в 2023 году. Всех обнимаю!