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Дзюба опубликовал поздравление с Новым годом и Рождеством

вчера, 23:30

Нападающий Артём Дзюба поздравил подписчиков в соцсетях с Новым годом и Рождеством.

Дорогие друзья, дамы и господа и уважаемые подписчики! Хочу вас всех поздравить с Новым годом и прекрасным Рождеством. В этот чудесный праздник хочу пожелать вашим семьям и домам, самое главное, здоровья, доброты, теплоты и улыбок.

Всего самого наилучшего! Берегите друг друга в это непростое время, пусть всё будет замечательно у всех нас. Не забывайте оставаться детьми, умейте веселиться и улыбаться. Так что, ещё раз, всех с праздниками.

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Дзюба Артём
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:27
Артём Сергеевич, дети так рады и счастливы, но почему-то некоторые люди забывают восточную поговорку - "Сколько не говори Халва, Халва во рту слаще не станет".
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 02:46
Ещё про дорогих друзей не забыл))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:26, ред.
Оригинально так....разделил всех на 3 части...по половому признаку....
"Дамы и господа и уважаемые подписчики..."
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:06
Ну вот наконец то подходящая заметка! Поздравляю пользователей Soccera, а так же всех тех кого они на этом сайте обсуждают ( хвалят и ругают) с наступившим Рождеством! Берегите себя!
drug01
drug01
сегодня в 00:46
Спасибо молодец! Видно он скучает по футболу!
Sandr2011
Sandr2011
сегодня в 00:23
Да блин, лучше бы мог детям, котрык нуждаются в помощи. А не пиариаться. С...
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:54
Всё таки сотлько лет прожил в Культурной столицы России. ну, что скажешб - молодец!!!
протон
протон
вчера в 23:39
Не забывайте оставаться детьми - не забывайте про детские шалости под одеялом...)))))
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