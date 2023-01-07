Дзюба опубликовал поздравление с Новым годом и Рождеством

Нападающий поздравил подписчиков в соцсетях с Новым годом и Рождеством.

Дорогие друзья, дамы и господа и уважаемые подписчики! Хочу вас всех поздравить с Новым годом и прекрасным Рождеством. В этот чудесный праздник хочу пожелать вашим семьям и домам, самое главное, здоровья, доброты, теплоты и улыбок.

Всего самого наилучшего! Берегите друг друга в это непростое время, пусть всё будет замечательно у всех нас. Не забывайте оставаться детьми, умейте веселиться и улыбаться. Так что, ещё раз, всех с праздниками.