«Спартак», «Арсенал» и «Наполи» загадали титулы, Холанд и Мбаппе – голы. Новогодние мечты 2023

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вчера, 15:54

Что могут пожелать себе клубы и футболисты?

Надежда нам жить и творить помогает. Поэтому чемпионат мира в Катаре получился не только о крушении мечты, как у Неймара, Де Брюйне, Кейна и Роналду, но и о вере в большой успех. В новый 2023 год футбольный мир входит с новыми мечтами. Представим, что могли бы себе пожелать игроки, клубы и сборные. А поможет нам в этом вселенная кино и сериалов. Двадцать три картины и шоу уходящего года символизируют двадцать три желания на будущее.

Марокко: «Желаем снова пережить такие сильные положительные эмоции».

«Наполи»: «Вернуться в счастливую весну 1987-го, порадовать Диего, как Аргентина».

Сергей Семак: «У меня всё есть, но бразильцев много не бывает».

«Арсенал»: «Быть четвертыми только в этом списке».

«Ювентус»: «Нам нужен лучший адвокат мира».

Месси: «Чтобы каждый гол Мбаппе работал на мой новый „Золотой мяч“».

«Тоттенхэм»: «Все знают, чего нам не хватает».

«Динамо»: «Отпраздновать столетний юбилей с трофеем».

Сборная Аргентины: «Единения, как у нас в команде и с народом».

«Барселона»: «Щедрых спонсоров и добрых аудиторов Ла Лиги».

«Челси»: «Компетентных менеджеров у руля и здорового Канте».

Кейн: «Смелости и забивать все пенальти до конца карьеры».

Холанд: «Я – парень простой. Голы, трофеи, рекорды, папина лазанья».

«Локомотив»: «Не вылететь в лучшую лигу мира».

Роналду: «Научиться быть счастливым без статуса и голов в еврокубках».

ЦСКА : «Бюджет, как у „Зенита“, и мы им всем покажем».

Инфантино: «Мечтаю установить диктатуру».

«Манчестер Сити» и ПСЖ (хором): «Выиграть ушастый кубок».

Клопп: «Желаю себе метких форвардов и много великолепных матчей».

Дзюба: «Вернуться в форму и найти клуб, где пригожусь».

РФС и РПЛ : «Было бы хорошо не уничтожить российский футбол».

Абаскаль: «Лидеров моего поколения в составе и стабильности нашему детсаду».

Мбаппе: «Чтобы хет-трика в финале хватало для победы. И ещё, только никому не говорите, хочу стать новым королем в футболе».

Всех не упомянешь, добавляйте пожелания вашим любимым игрокам и клубам. Конечно, не все мечты сбудутся, но вреднее неверие, чем подкрепленная трудом надежда на то, что новый год сложится не только в футболе. Не теряйте оптимизма и оставайтесь с нами. С Новым годом!