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«Спартак», «Арсенал» и «Наполи» загадали титулы, Холанд и Мбаппе – голы. Новогодние мечты 2023

вчера, 15:54
С Новым годом!

Что могут пожелать себе клубы и футболисты?

Надежда нам жить и творить помогает. Поэтому чемпионат мира в Катаре получился не только о крушении мечты, как у Неймара, Де Брюйне, Кейна и Роналду, но и о вере в большой успех. В новый 2023 год футбольный мир входит с новыми мечтами. Представим, что могли бы себе пожелать игроки, клубы и сборные. А поможет нам в этом вселенная кино и сериалов. Двадцать три картины и шоу уходящего года символизируют двадцать три желания на будущее.

Марокко: «Желаем снова пережить такие сильные положительные эмоции».

«Спартак», «Арсенал» и «Наполи» загадали титулы, Холанд и Мбаппе – голы. Новогодние мечты 2023

«Наполи»: «Вернуться в счастливую весну 1987-го, порадовать Диего, как Аргентина».

«Спартак», «Арсенал» и «Наполи» загадали титулы, Холанд и Мбаппе – голы. Новогодние мечты 2023

Сергей Семак: «У меня всё есть, но бразильцев много не бывает».

«Спартак», «Арсенал» и «Наполи» загадали титулы, Холанд и Мбаппе – голы. Новогодние мечты 2023

«Арсенал»: «Быть четвертыми только в этом списке».

«Спартак», «Арсенал» и «Наполи» загадали титулы, Холанд и Мбаппе – голы. Новогодние мечты 2023

«Ювентус»: «Нам нужен лучший адвокат мира».

«Спартак», «Арсенал» и «Наполи» загадали титулы, Холанд и Мбаппе – голы. Новогодние мечты 2023

Месси: «Чтобы каждый гол Мбаппе работал на мой новый „Золотой мяч“».

«Спартак», «Арсенал» и «Наполи» загадали титулы, Холанд и Мбаппе – голы. Новогодние мечты 2023

«Тоттенхэм»: «Все знают, чего нам не хватает».

«Спартак», «Арсенал» и «Наполи» загадали титулы, Холанд и Мбаппе – голы. Новогодние мечты 2023

«Динамо»: «Отпраздновать столетний юбилей с трофеем».

«Спартак», «Арсенал» и «Наполи» загадали титулы, Холанд и Мбаппе – голы. Новогодние мечты 2023

Сборная Аргентины: «Единения, как у нас в команде и с народом».

«Спартак», «Арсенал» и «Наполи» загадали титулы, Холанд и Мбаппе – голы. Новогодние мечты 2023

«Барселона»: «Щедрых спонсоров и добрых аудиторов Ла Лиги».

«Спартак», «Арсенал» и «Наполи» загадали титулы, Холанд и Мбаппе – голы. Новогодние мечты 2023

«Челси»: «Компетентных менеджеров у руля и здорового Канте».

«Спартак», «Арсенал» и «Наполи» загадали титулы, Холанд и Мбаппе – голы. Новогодние мечты 2023

Кейн: «Смелости и забивать все пенальти до конца карьеры».

«Спартак», «Арсенал» и «Наполи» загадали титулы, Холанд и Мбаппе – голы. Новогодние мечты 2023

Холанд: «Я – парень простой. Голы, трофеи, рекорды, папина лазанья».

«Спартак», «Арсенал» и «Наполи» загадали титулы, Холанд и Мбаппе – голы. Новогодние мечты 2023

«Локомотив»: «Не вылететь в лучшую лигу мира».

«Спартак», «Арсенал» и «Наполи» загадали титулы, Холанд и Мбаппе – голы. Новогодние мечты 2023

Роналду: «Научиться быть счастливым без статуса и голов в еврокубках».

«Спартак», «Арсенал» и «Наполи» загадали титулы, Холанд и Мбаппе – голы. Новогодние мечты 2023

ЦСКА: «Бюджет, как у „Зенита“, и мы им всем покажем».

«Спартак», «Арсенал» и «Наполи» загадали титулы, Холанд и Мбаппе – голы. Новогодние мечты 2023

Инфантино: «Мечтаю установить диктатуру».

«Спартак», «Арсенал» и «Наполи» загадали титулы, Холанд и Мбаппе – голы. Новогодние мечты 2023

«Манчестер Сити» и ПСЖ (хором): «Выиграть ушастый кубок».

«Спартак», «Арсенал» и «Наполи» загадали титулы, Холанд и Мбаппе – голы. Новогодние мечты 2023

Клопп: «Желаю себе метких форвардов и много великолепных матчей».

«Спартак», «Арсенал» и «Наполи» загадали титулы, Холанд и Мбаппе – голы. Новогодние мечты 2023

Дзюба: «Вернуться в форму и найти клуб, где пригожусь».

«Спартак», «Арсенал» и «Наполи» загадали титулы, Холанд и Мбаппе – голы. Новогодние мечты 2023

РФС и РПЛ: «Было бы хорошо не уничтожить российский футбол».

«Спартак», «Арсенал» и «Наполи» загадали титулы, Холанд и Мбаппе – голы. Новогодние мечты 2023

Абаскаль: «Лидеров моего поколения в составе и стабильности нашему детсаду».

«Спартак», «Арсенал» и «Наполи» загадали титулы, Холанд и Мбаппе – голы. Новогодние мечты 2023

Мбаппе: «Чтобы хет-трика в финале хватало для победы. И ещё, только никому не говорите, хочу стать новым королем в футболе».

«Спартак», «Арсенал» и «Наполи» загадали титулы, Холанд и Мбаппе – голы. Новогодние мечты 2023

Всех не упомянешь, добавляйте пожелания вашим любимым игрокам и клубам. Конечно, не все мечты сбудутся, но вреднее неверие, чем подкрепленная трудом надежда на то, что новый год сложится не только в футболе. Не теряйте оптимизма и оставайтесь с нами. С Новым годом!

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Все комментарии
ventru
ventru
сегодня в 13:28, ред.
Поздравляю сайт и лично Вадима с Новым Годом! Желаю всех благ и спасибо за интересные статьи. Жаль только Станислав Горин и Александр Чистяков больше не пишут, их тоже было интересно читать
Naim Nabiev 2
Naim Nabiev 2
сегодня в 07:18
С новым годом болельщиков футбола
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:40
Да уж, футбол на глазах погибает, и этот материал тому лишнее подтверждение.
Буду искать футбол в 23тем, хоть он и ускользает, но есть ещё команды, умеющие делать комбинации.
Аспект
Аспект
вчера в 22:50
Всех спартачей и иных адекватных болельщиков - с Новым годом! Мира и только самого хорошего.
P.S. Топильцы Зенита идут лесом. Ничего личного, просто бизнес. )))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:03
Всех нас болельщиков с новым 2023 годом . Здоровья нам всем и Побед во всем...!!!
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:57, ред.
Спасибо соккеру и форумчанам за приятную компанию и классные моменты, за статьи и обзоры!

Всех с наступающим!
Гость
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